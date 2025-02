Die Simpsons: Das ist laut IMDb die schlechteste Folge aller 36 Staffeln

Die Simpsons sorgen seit 1989 für beste Unterhaltung - zumindest meistens.

Die Simpsons ist eine der am längsten laufenden Zeichentrick-Serien überhaupt. Mehr als 700 Episoden in 36 Staffeln wurden bisher produziert und ausgestrahlt und ein Ende der beliebten Show von Matt Groening ist noch immer nicht in Sicht.

Es gibt natürlich unzählige legedäre Folgen, die Fans der Simpsons schon zig mal gesehen haben dürften, ein paar Episoden kamen aber auch deutlich schlechter an. Wir sind für euch in die Tiefen der Datenbank von IMDb eingetaucht und verraten euch, welche Folge von den Usern am schlechtesten bewertet wurde.

Spoiler-Warnung: Wir verraten hier natürlich einige Details zu den Simpsons. Wenn ihr bisher also noch nicht alles gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr hier aufhören zu lesen.

Die schlechtesten Folgen laut IMDb

Bei IMDb können angemeldete User bis zu zehn Sterne für Filme, Serien und einzelne Episoden vergeben. Aus allen Wertungen wird dann ein Durchschnittswert errechnet.

Bevor wir zur "schlechtesten" Folge überhaupt kommen, werfen wir einen Blick auf den Rest des unrühmlichen Podiums:

Platz 3 mit 5,0 Sternen: Staffel 9 / Episode 11 - All Singing, All Dancing (deutscher Titel: Und nun alle singen und tanzen)

mit 5,0 Sternen: Staffel 9 / Episode 11 - All Singing, All Dancing (deutscher Titel: Und nun alle singen und tanzen) Platz 2 mit 4,4 Sternen: Staffel 33 / Episode 1 - The Star of the Backstage (deutscher Titel: Millennium-Bug - Das Musical)



20:59 Das grandiose Simpsons-GTA gibt's jetzt als Remake - aber nur einer darf es spielen

Autoplay

Auffällig ist bei dem Ranking, dass vor allem neuere Folgen in den "Flop 10" landen. Nur eine der zehn Episoden wurde vor dem Jahr 2000 ausgestrahlt und satte acht stammen aus den Jahren seit 2012. Genau in dem Jahr ist auch die am schlechtesten bewertete Folge erschienen.

Das ist Platz 1: Mit schwachen 4,0 von 10 möglichen Sternen gilt Episode 22 aus Staffel 23 "Lisa goes Gaga" (Lisa wird Gaga) offiziell als die am schwächsten bewertete Folge.

Darum geht's in der Episode: In "Lisa wird Gaga" dreht sich im Grunde alles um Lady Gaga. Die Sängerin und Schauspielerin reist auf ihrer Tour mit dem Zug durch Springfield und trifft dort auf eine traurige Lisa, die zur unbeliebtesten Schülerin gewählt wurde.

Es stellt sich heraus, dass die ganze Stadt an einem geringen Selbstbewusstsein leidet und Lady Gaga macht es sich zur Aufgabe, diese zu ändern. Die Folge ist voller popkultureller Anspielungen, was sich besonders in den vielen verschiedenen Outfits des Gast-Stars äußert.

Woher kommen die schlechten Wertungen?

Episoden, die sich vor allem um Lisa drehen, haben bei vielen Simpsons-Fans generell einen schweren Stand. Diese wird allerdings besonders schlecht aufgenommen. Kritisiert wird dabei vor allem, dass Lady Gaga so viel Raum einnimmt und als eine nahezu perfekte Person dargestellt wird. In der Vergangenheit gab es häufig Gast-Auftritte von Berühmtheiten, die allerdings deutlich kürzer ausfielen und oft mit einem Witz auf Kosten der Gäste endeten.

Zudem erscheint für einige User auf IMDb die "Lösung" für Lisas Problem fragwürdig. Sie schreit Lady Gaga an und erkennt dabei, dass es ihr besser geht. Diesen Sinneswandel können viele offenbar nicht nachvollziehen.

Welche Simpsons-Folge findet ihr am "schlechtesten"? Habt ihr die angesprochene Episode gesehen und stimmt ihr der schwachen Wertung zu?