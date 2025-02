The Last of Us: So viele Staffeln wird es laut HBO höchstwahrscheinlich geben

Pedro Pascal spielt in der The Last of Us-Serie die Rolle des Joel und bald kommt die zweite Staffel der HBO-Adaption.

Es dauert jetzt gar nicht mehr lange, bis endlich die zweite Staffel der The Last of Us-Serie kommt. Aber danach ist noch lange nicht Schluss, es kommen wohl mindestens noch zwei Staffeln. Zumindest hat jetzt eine HBO-Sprecherin noch einmal bestätigt, dass intern von vier Staffeln der Verfilmung ausgegangen wird.

The Last of Us-Serie: HBO bestätigt nochmal, dass es wahrscheinlich 4 Seasons gibt

Darum geht's: Videospielverfilmungen sind nicht mehr verflucht und ihr Heil liegt offenbar in Serien. Das zeigen nicht nur Netflix-Projekte wie die Castlevania-Zeichentrickserien, sondern eben auch Fallout oder The Last of Us.

Insbesondere Letzteres wurde geradezu mit Preisen und Lob überschüttet. Bald kommt die zweite Staffel und so sieht sie aus:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Autoplay

Wie lang wird die Serie insgesamt? Das steht offiziell immer noch nicht fest, bisher wurde über die zweite Staffel hinaus noch nichts angekündigt. Aber sowohl Craig Mazin als auch Neil Druckmann haben in der Vergangenheit bereits mehrfach erklärt, dass sich die Geschichte wohl nicht innerhalb der kommenden zweiten Staffel zu Ende erzählen lässt und dass es wahrscheinlich auch nicht mit nur drei Staffeln klappt.

HBO schlägt nochmal in dieselbe Kerbe: In einem Gespräch mit Deadline hat HBOs Programm-Executive Francesca Orsi erneut über The Last of Us und die Zukunft der Serienverfilmung gesprochen. Zum Beispiel könnten Fans wirklich überrascht davon werden, wie eine bestimmte Fraktion in der zweiten Staffel dargestellt wird. Außerdem bekräftigte sie die Aussagen von Craig Mazin und Neil Druckmnann:

"Wir haben noch keinen komplett finalen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Staffeln aus. Ich würde mich nicht festlegen wollen, aber es sieht nach dieser Season und dann noch zwei weiteren Staffeln danach aus und dann sind wir damit durch."

An dieser Stelle sei übrigens angemerkt, dass sich die Anzahl der Staffeln sehr oft am Erfolg der jeweiligen Serie orientiert. Plant HBO jetzt mit vier Staffeln, sind diese allerdings mega erfolgreich, würde es wundern, wenn keine Fünfte mehr produziert wird.

Wie teilt HBO die Handlung von The Last of Us 2 auf die Staffeln auf? Das dürfte die Frage aller Fragen sein. Insbesondere Fans der Vorlage wissen natürlich, wie die Spiel-Vorlage gegliedert ist und da gibt es durchaus das eine oder andere einschneidende Ereignis, das sich hervorragend als Cliffhanger zwischen zwei Staffeln eignen würde. Womöglich wird auch einfach beim Perspektivwechsel getrennt und dann nochmal vor dem Epilog.

Wie würdet ihr die Story von TLOU 2 auf drei Serien-Staffeln aufteilen? Wärt ihr mit vier Staffeln insgesamt zufrieden?