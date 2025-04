Die neueste Simpsons-Folge deckt endlich ein Geheimnis auf, das Marge über 35 Staffeln für sich behalten hat

Über die Jahre musste Marge einigen Ärger aushalten.

Die Simpsons gilt als einer der unterhaltsamsten und am längsten laufenden Cartoon-Serien überhaupt. Derzeit erscheint in den USA wöchentlich schon die 36. Staffel der Kult-Serie. Die neueste, am 13. April erstmals ausgestrahlte Episode verrät dabei ein lange gehütetes Geheimnis.

Spoiler-Warnung: In diesem Artikel erzählen wir, was in einer ganz neuen Folge passiert, die in Deutschland noch gar nicht gesendet wurde. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, lest am besten nicht weiter.

Deshalb bleibt Marge immer gelassen

Darum geht's: Die am 13. April ausgestrahlte Folge "P.S., I Hate You" dreht sich vor allem um Marge Simpson und ihre Stressbewältigung.

Trotz der Eskapaden von vor allem Homer und Bart, aber auch anderen Bewohner*innen von Springfield, bleibt Marge in der Regel ziemlich ruhig. Klar, sie ärgert sich schonmal oder schimpft jemanden aus, so richtig aus der Haut fährt sie aber eigentlich nie, auch, wenn sie dafür gute Gründe hätte.

Einen solchen liefert ihr in der neuen Folge auch ihre ewige Rivalin Helen Lovejoy. Marge stürmt daraufhin voller Wut in ihr Zimmer, nur um kurz darauf scheinbar glücklich und entspannt wieder herauszukommen.

Der Familie fällt auf, dass Marge das offenbar immer tut, wenn sie wütend wird. Allerdings weiß niemand, was sie alleine in ihrem Zimmer macht. In "P.S., I Hate You" wird dieses Geheimnis gelüftet.

Marge erklärt nämlich, dass sie immer, wenn sie wütend auf jemanden wird, heimlich einen Hassbrief schreibt und ihren Ärger so herauslässt. Sie hatte diesen Tipp als Kind in einem Magazin gelesen und es sich in der Folge angewöhnt.

Die Box mit den Briefen wird natürlich gestohlen und die ganze Stadt erfährt, was Marge in den Momenten der Wut über sie geschrieben hat. Marge entschuldigt sich bei allen und erklärt, dass sie sich nicht länger auf diese Weise zurückhalten will.

Die Simpsons folgen dabei weiter dem Weg, der in den letzten Jahren eingeschlagen wurde. Figuren werden insgesamt dreidimensionaler und tiefgründiger, ohne dabei an Charme oder Beliebtheit zu verlieren.

