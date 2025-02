Eine legendäre Die Simpsons-Episode aus 1997 ist laut IMDb die beliebteste Folge unter Fans - Das macht sie so gut

Die Simpsons haben unzählige gute Folgen hervorgebracht.

Die Simpsons gelten als eine der besten und langlebigsten Cartoonserien überhaupt. Seit 1989 unterhält die Familie aus Springfield Menschen aus der ganzen Welt. Satte 36 Staffeln und weit über 700 Folgen haben Matt Groening und CO. bisher hervorgebracht.

Nachdem wir zuletzt einen Blick auf die am schlechtesten bewertete Folge laut IMDb geworfen haben, wenden wir uns heute dem anderen Ende der Skala zu und verraten euch, welche Episode laut den User-Bewertungen der Film- und Serien-Datenbank ganz vorne liegt.

Spoiler-Warnung: Wir verraten hier natürlich einige Details zu den Simpsons. Wenn ihr bisher also noch nicht alles gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr hier aufhören zu lesen.

Die besten Folgen laut IMDb

Bis zu zehn Sterne können angemeldete User auf IMDb für Filme, Serien und einzelne Folgen vergeben. Mit dem Durchschnitt all dieser Wertung lassen sich unterschiedliche Produktionen vergleichen.

Bevor wir zur "besten" Folge überhaupt kommen, schauen wir uns aber an, welche Episoden daneben auf dem Podium landen:

Platz 3 mit 9,2 Sternen: Staffel 5 / Episode 2 - Cape Feare (deutscher Titel: Am Kap der Angst)

mit 9,2 Sternen: Staffel 8 / Episode 2 - You Only Move Twice (deutscher Titel: Das verlockende Angebot)

Was bei den Top-10 eindeutig auffällt, ist die Vorliebe der Fans für die älteren Staffeln der Simpsons. Sämtliche Episoden auf den Plätzen eins bis zehn stammen aus den Staffeln vier, fünf, sechs, acht und neun.

Die bestbewertete Folge, die 2000 oder später erschienen ist, liegt auf Platz 44 (S12/E18 Trilogy of Error - Trilogie derselben Geschichte). Insgesamt können 14 Folgen einen Durchschnittswert von 9,0 oder besser vorweisen.

Die beste Simpsons-Folge - Das ist Platz 1

Den ersten Platz im Ranking der bestbewerteten Simpsons-Folgen liegt Episode 23 aus Staffel 8 mit dem Titel "Homer's Enemy" (Homer hatte einen Feind). Die Folge wurde erstmals 1997 ausgestrahlt.

Darum geht's in der Episode: In Homer's Enemy geht es, wie es der Name schon verrät, um einen Feind von Homer Simpson. Frank Grimes wird beim Kernkraftwerk von Springfield eingestellt und muss dort gemeinsam mit Homer, Carl und Lenny arbeiten.

Er ist schnell von Homers Faulheit und Inkompetenz schockiert und möchte ihn öffentlich bloßstellen. Das misslingt allerdings, woraufhin Grimes Homers Dummheit nachmachen möchte und durch einen Elektroschock stirbt.

Warum ist die Folge so beliebt? Mehrere User auf IMDb bezeichnen "Homer's Enemy" als ihre absolute Lieblingsfolge. Die Geschichte rund um Frank Grimes ist nicht nur mit einer ganzen Reihe von guten Witzen versehen, sie ist auch ziemlich clever geschrieben.

Grimes ist gewissermaßen eine "realistische" Figur, die in die Welt der Simpsons kommt. Er ist der einzige, der sieht, wie unfähig Homer eigentlich ist und was für eine Gefahr er für das Kraftwerk darstellt. Trotzdem führt Homer ein angenehmes, friedliches Leben und hat eine Familie.

Frank ist neidisch und der Meinung, er hätte all das verdient und nicht Homer, also möchte er es ihm wegnehmen, was fürchterlich schiefgeht. Besonders das Ende der Episode ist ziemlich düster und erinnerungswürdig und laut einigen Usern eine Erinnerung daran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Vor allem, wenn die Simpsons im Fernsehen laufen.

Was ist eure Lieblingsfolge der Simpsons?