Cheats machen Spaß und sind bei den Sims für einige Spieler genauso wichtig, wie das eigentliche Gameplay selbst. In diesem Guide zeigen wir euch alles rund um Cheats, wie ihr die Cheats in der Cheat-Konsole auf der PS3 und der Xbox 360 aktiviert und welche Befehle euch das Leben in den Sims 3 leichter machen.

Inhaltsverzeichnis:

Und so funktionieren die Cheats auf der PS3 und Xbox 360:

Im Ersten Schritt müsst ihr natürlich zunächst Cheats aktivieren, die euch beispielsweise schnell zu mehr Geld verhelfen sollen. Bei der PC Version gibt es dafür ein Extra-Fenster, in das ihr die Cheat-Befehle eingebt. Bei den Konsolen funktioniert das etwas anders.

Ihr aktiviert die Cheats auf den Konsolen durch das gleichzeitige Drücken aller Schultertasten:

PS3: L1 + L2 + R1 + R2

L1 + L2 + R1 + R2 Xbox 360: LB + LT + RB + RT

Dabei müsst ihr euch in der Nähe eures Wohnhauses befinden und euer gesamter Haushalt muss anwesend sein.

Hat das funktioniert, öffnet sich ein Fenster, das euch vor dem Verwenden der Cheats warnt.

Achtung: Wenn ihr auf der Konsole Cheats verwendet, bekommt ihr keine Trophäen oder Erfolge mehr! Zur Sicherheit könnt ihr manuell eine Kopie eures Spielstandes erstellen. Aktiviert ihr nämlich die Cheats und speichert euer Spiel dann, bleiben bei diesem Spielstand die Cheats aktiviert.

Im Zweiten Schritt müsst ihr euch nun auf die Suche nach dem Magie spuckenden Lama machen, das euch beim Cheaten hilft.

Dieses findet ihr kostenlos im Kauf- und Baumodus in der Kategorie "Verschiedenes - Deko". Dieses könnt ihr entweder in eurem Haus platzieren, alternativ lässt sich das Lama aber auch von dem Inventar eures Sims bedienen.

Cheats für Geld, Karma und mehr

Kassenklingeln: Ihr bekommt 1000 Simoleons extra.

Ihr bekommt 1000 Simoleons extra. Auf Gold gestoßen: Ihr bekommt 50.000 Simoleons extra.

Ihr bekommt 50.000 Simoleons extra. Einen Scherz bitte: Das Spiel belndet euch einen Witz ein.

Das Spiel belndet euch einen Witz ein. Maximiere Karma: Eure Karma Punkte erhöhen sich um 100.

Eure Karma Punkte erhöhen sich um 100. Schenke kostenloses Karma: Ihr bekommt 25 Karma Punkte extra

Ihr bekommt 25 Karma Punkte extra Aktiviere Karma Auswirkungen: Auswirkungen durch euer Karma werden aktiviert.

Auswirkungen durch euer Karma werden aktiviert. Deaktiviere Karma Auswirkungen: Auswirkungen eures Karmas werden deaktiviert.

Auswirkungen eures Karmas werden deaktiviert. Schalte Herausforderungs-Belohnungen frei: Neue Objekte im Bau- und Kaufmodus werden freigeschaltet

Neue Objekte im Bau- und Kaufmodus werden freigeschaltet Schenke Zufriedenheit auf Lebenszeit: Ihr bekommt 5000 Zufriedenheit auf Lebenszeit Punkte.

Ihr bekommt 5000 Zufriedenheit auf Lebenszeit Punkte. Schalte Karma Kräfte frei: Ihr bekommt direkt alle Karma Kräfte freigeschaltet.

Cheaten in Die Sims 3: Einfach tierisch

Im tierischen DLC von Sims 3 funktioniert das Cheaten etwas anders: Durch das gleichzeitige Drücken der Schultertasten im Startmenü, aktiviert ihr den sogenannten Kreativmodus.

Dieser schreibt euch auf euer Haushaltskonto sofort 99.999.999 Simoleons gut. Wenn ihr nun etwas kauft, bleibt euch das Geld nun fortan auch gutgeschrieben. Ihr könnt also nach Herzenslust euer Haus ausbauen und Gegenstände kaufen, ohne euch Sorgen darüber zu machen, Geld auszugeben.

Der Kreativmodus bedeutet auch, dass die Karma-Anzeige nie ausgeht und euch ein paar hilfreiche Karma-Kräfte zur Verfügung stehen.

Allerdings auch hier Vorsicht: Aktiviert ihr den Kreativmodus, könnt ihr aber auch keine Herausforderungen abschließen oder Trophäen ergattern.

Deaktivieren lässt sich dieser Modus nur, wenn ihr zu einem Spielstand zurückkehrt, bei dem der Kreativmodus nicht aktiviert war. Versichert euch also, euren Spielstand vor Aktivierung jeglicher Cheats unbedingt zu sichern.

Das Magie spuckende Lama ist bei Sims 3: Einfach Tierisch übrigens auch nutzlos geworden: Da es in der Sims 3 Welt aufgeflogen ist, ein wahrer Betrüger zu sein, erzählt es euch fortan nur noch Witze.

Cheats auf dem Nintendo 3DS

Auf dem kleinen Handheld von Nintendo, seit ihr was das Cheaten angeht sehr eingeschränkt. Dennoch gibt es einen kleinen Trick, der euch zu mehr Geld verhelfen kann.

Geht dabei folgendermaßen vor:

Geht in den Kauf-Modus und kauft euch einen besonders teuren Gegenstand, den ihr dann irgendwo in eurem Haus platziert. Oben rechts befindet sich ein Button in Form einer Einkaufstasche, klickt darauf und euer eben gekauftes Objekt wird kopiert.

Benutzt diesen Button solang, auch dann, wenn ihr euch das Möbelstück eigentlich nicht mehr leisten könnt. Habt ihr all die Objekte platziert, benutzt das Vorschlaghammer-Tool und zerstört alle ungewollten Kopien des gekauften Gegenstands. Ihr bekommt daraufhin das Geld der zerstörten Gegenstände zurück, ohne für diese bezahlt zu haben und bessert so euer Haushaltskonto auf.