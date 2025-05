Alte Sims-Werbung war in den 2000ern einfach ein kompletter Fiebertraum - überzeugt euch selbst

Ja, diese zwei Rennmäuse stammen aus einer echten Sims-Werbung (Bild: Youtube/@TheSims).

Nachdem die 90er von der Jahrtausendwende abgelöst wurden, folgte Anfang des 21. Jahrhunderts eine goldene Zeit, in der alles gut war. So oder so ähnlich erinnern sich vielleicht einige von uns an die Jahre ab 2000 aufwärts und ein Beweis für diese steile These sind definitiv die TV-Spots, mit denen EA damals für die ersten Sims-Spiele Werbung gemacht hat.

It’s the Sims!

Besonders ins Auge springen kurze TV-Clips aus den USA. Hier entschied sich die Marketing-Abteilung von Electronic Arts dazu, kleine Sketche im Stil beliebter Sitcoms zu drehen. Der Slogan lautete "Lovable, unpredictable, programmable: It's the Sims!", auf Deutsch etwa: "Liebenswert, unvorhersehbar, programmierbar: Es ist Die Sims".

Es treten daher immer wieder dieselben Figuren auf und präsentieren mit echten Darsteller*innen absurde Situationen, die es nur in der virtuellen Welt von Die Sims geben kann. Hier findet ihr ein YouTube-Video, das eine ganze Reihe von Spots zusammenfasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neben dem Hauptspiel wurden aber auch die Erweiterungen mit ähnlich produzierten Realfilm-Sequenzen beworben. Für das Superstar-Addon erleben wir beispielsweise eine Reinigungskraft, die eine Rockstar-Perücke und eine E-Gitarre findet und daraufhin Chaos im Haus anrichtet.

In allen Clips werden die so dargestellten Szenen am Ende noch einmal im Spiel gezeigt, was ein netter Kniff ist. Mit echten Menschen sehen die entsprechenden Szenarien nämlich meist nochmal deutlich absurder aus, was unterstreicht, wie viel Blödsinn in Die Sims eigentlich passieren kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Immer wieder mit dabei sind auch bekannte Stars aus der entsprechenden Zeit. Für den Ableger Die Sims: Mittelalter hat sich EA beispielsweise Unterstützung von Donald Faison gehört, den ihr als Turk aus der wunderbaren Serie Scrubs kennt.

1:14 Die Sims: Mittelalter überrascht Scrubs-Fans im Launch-Trailer mit einem freundlichen Gesicht

Autoplay

Auch in Deutschland gab es witzige Werbung

Zwar waren die oben verlinkten Clips mit dem Bezug auf Sitcoms stark auf den US-Markt zugeschnitten, aber auch in Europa setzte EA neben klassischen Gameplay-Trailern auf eher ungewöhnliche Spots.

Für die Sims 3-Erweiterung „Einfach tierisch“ konnten wir beispielsweise CGI-Hundemenschen im Fernsehen bewundern, die uns erklärten, dass wir fortan im Spiel auch Haustiere halten können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Racing-Mäuse in Spielzeugautos

Ok, wir hören gleich auf mit dem Video-Spam, aber eine Sache müssen wir euch auf jeden Fall noch zeigen. Zum Release des kleinen Ablegers MySims Racing vor 15 Jahren hat sich die Marketing-Abteilung etwas Besonderes einfallen lassen.

Das im Kern Mario Kart-ähnliche Spiel für den Nintendo DS wurde mit zwei Mäusen beworben, die in ferngesteuerten Autos ein Rennen gegeneinander gefahren sind. Keine Sorge, beim genaueren Hinschauen wird klar, dass für die Action-Szenen Puppen genutzt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kleine Rückkehr mit dem Sims 1 und 2 Re-Release

Interessant ist auch, dass Electronic Arts mit der kürzlichen Wiederveröffentlichung von Die Sims 1 und Die Sims 2 erneut einen Werbeclip gemacht hat, der auf den Stil der alten Spots Bezug nimmt.

Falls ihr euch also gewundert habt, warum manche Trailer für die Re-Releases eher merkwürdig erscheinen, liegt es vermutlich daran (via YouTube).

Was Die Sims 4 betrifft, zeigt sich EA mittlerweile etwas zahmer und setzt in der Regel auf Trailer, die deutlich mehr auf den Informationsgehalt achten oder, wie im Falle der Leben & Tod-Erweiterung eine kleine Geschichte erzählen, anhand derer die neuen Features vorgestellt werden.

Dieses herkömmliche Trailer-Format gab es damals natürlich neben den hier präsentierten Videos auch. Vielleicht ist es besser so, dass EA von den quatschigen Live-Action-Formaten Abstand genommen hat. Letztlich sind sie doch vor allem in ihrer Zeit verwurzelt und genau da gehören sie auch hin, eingepackt in eine rückblickende Mischung aus Cringe und wunderbarer Nostalgie.

Was denkt ihr: Vermisst ihr durchgedrehte Werbung wie die für Die Sims oder seid ihr zufrieden damit, dass es heute deutlich nüchterner abläuft?