Die Sims-Film: Release, Streaming und mehr zur Amazon-Produktion

Die Sims wird verfilmt.

Im September 2024 hat Electronic Arts neben ein paar Videospielankündigungen auch einen geplanten Film zur Sims-Reihe enthüllt. Hier fassen wir alle wichtigen Details zu dem Projekt zusammen.

Dieser Artikel dient zur allgemeinen Übersicht und wird aktualisiert, sobald es wichtige Neuigkeiten gibt.

Letztes Update am 16. Februar: Die Präsidentin für alles rund um Entertainment bei EA, Laura Miele, hat in einem Interview mit CBS kurz über den Sims-Film gesprochen. So wird der Film Elemente und Figuren aus der Lore der Spiele beinhalten. Da kommt vor allem direkt Bella Grusel und ihre Alien-Entführungsgeschichte in den Kopf, die vielleicht ein Dreh und Angelpunkt des Films sein könnte.