Die Sims 5 bestätigt offiziell: Ihr könnt kostenlos zocken, das wirft aber neue Fragen auf

In Behind The Sims-Streams teilen die Entwickler*innen immer mal wieder Neuigkeiten zu Die Sims 4, Sims Mobile oder eben auch Project Rene, das inoffiziell als Die Sims 5 betitelt wird. Heute fand wieder ein solcher kleiner Stream statt. Dabei wurde bestätigt, was sich schon abgezeichnet hatte.

Die Sims 5/Project Rene setzt auf Free2Play

In den knapp 15 Minuten Behind The Sims bekamen wir unter anderem das neue Die Sims 4 Accessoires-Pack "Home Chef Hustle" zu sehen, in dem sich alles ums Backen und Kochen dreht.

Zum Ende hin trat auch Maxis’ Vice President of Franchise Creative Lyndsay Pearson vor die Kamera und bestätigte, was wir schon durch Gerüchte ahnten: Die Sims 5 setzt auf Free2Play.

Wir planen Project Rene als kostenlosen Download bereitzustellen, was bedeutet, dass man dem Spiel, sobald es fertig und vollständig verfügbar ist, sofort beitreten, spielen und erforschen kann. Ohne Abonnement und ohne das Basisspiel zu kaufen.

Ein Grund dafür sei es, so Pearson, die Einstiegshürde zu verringern. Außerdem wollen sie während der Entwicklung von Project Rene vieles anders angehen, weshalb es unter anderem frühe Playtests gibt.

Wie sieht's mit Updates aus? Zwar soll Project Rene ein "starkes und zusammenhängendes Spiel" werden, neben regelmäßigen Updates wird auf den Verkauf von Inhalten und Erweiterungspacks aber nach wie vor nicht verzichtet. Allerdings soll sich der Mix dieses Mal etwas anders gestalten.

Hier könnt ihr euch den Behind The Sims-Stream nochmal komplett anschauen:

Was ist mit dem Multiplayer? Der Multiplayer-Modus wurde nicht gezeigt, aber vermutlich bekommen wir dazu nächstes Jahr etwas zu sehen. Zumindest sei es der Plan, dass wir 2024 mehr Informationen dazu bekommen.

