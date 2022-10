Sims 5 heißt Project Rene und ist noch Jahre entfernt

Der Behind The Sims Summit-Stream ließ die Sims-Community schon vorab aufhorchen, da EA von einer "großen Ankündigung zu Die Sims" sprach. Wohl gemerkt: Die Sims als Marke, nicht Die Sims 4. Würde vielleicht endlich Die Sims 5 enthüllt werden? Die Antwort ist gleichzeitig Ja und Nein.

Denn Electronic Arts und Maxis gaben im Stream tatsächlich einen ersten kurzen Ausblick auf den nächsten großen Sims-Teil. Dieser heißt allerdings nicht Sims 5, sondern trägt bislang lediglich den Arbeitstitel "Project Rene".

Nur überschaubare Infos

Viel gab es zum neuen Projekt dann auch nicht zu sehen. Verraten wurde lediglich, dass das Bauen und Erstellen von Sims und Umgebungen einfacher gelingen soll als jemals zuvor. Gleiches gilt auch für das Zusammenspiel und das Teilen mit anderen Spieler*innen.

Es wurde eine kurze Szene gezeigt, in der eine Raumeinrichtung auf einem großen Bildschirm verändert und nahezu gleichzeitig auf dasselbe Spiel auf einem Mobilgerät synchronisiert wurde. Offenbar ist also auch der Cross-Device-Aspekt ein elementarer Bestandteil von Project Rene.

Release dauert noch: Mit einem baldigen Erscheinen des neuen Teils solltet ihr nicht rechnen. Im Gegenteil, im Stream war von "vielen Jahren" die Rede, die es noch bis zum Release dauern wird.

Falls ihr es verpasst haben solltet: Der aktuelle Teil Sims 4 ist ab sofort Free2Play: Hier könnt ihr euch einen aktuellen Trailer anschauen:

Weitere Sims-News

Bis Die Sims 5 aka Project Rene erscheint, wird also noch einige Zeit ins Land gehen. Falls ihr also solange auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es mit Die Sims 4 derweil weitergeht, empfehlen wir euch unseren Roadmap-Artikel, in dem wir alle neuen Erweiterungen, Packs, Sets und weitere Updates für den aktuellen Teil festhalten.

Das neue große Sims-Spiel ist also offiziell. Was haltet ihr davon? Was sind eure Wünsche und Erwartungen? Schreibt es uns in die Kommentare.