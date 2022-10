Die Sims 5 bietet uns ohne eine Erweiterung direkt mehr Wohnmöglichkeiten

Erst letzte Woche hat EA in einem Behind The Sims Summit Stream "Project Rene" und damit Die Sims 5 angekündigt, auch wenn noch nicht sicher ist, ob es letztendlich so heißen wird. Da der Release aber noch einige Jahre von uns entfernt ist, gibt es bislang nur eine überschaubare Anzahl an Infos, beispielsweise zu den Apartments, über die jetzt mehr in einer E-Mail verraten wurde.

Apartments als Teil des Grundspiels

Die erwähnte E-Mail drehte sich eigentlich um den ersten Playtest, der schon diese Woche ansteht. Darin heißt es, der Test werde sich auf das Anpassungs-Tool mit dem Arbeitstitel "Workshop" fokussieren. Das sei wiederum dafür da, Objekte für die Dekoration eines Apartments anzupassen.

Hier lest ihr den übersetzen Abschnitt dazu aus der Mail:

Dieser Playtest wird sich hauptsächlich auf unser neues Objektanpassungstool konzentrieren, das derzeit "Workshop" heißt. Dieses Tool soll euch dabei helfen, Objekte zum Dekorieren eines Apartments anzupassen. Wir ermutigen euch, eure Kreationen mit anderen zu teilen und herunterzuladen, was andere Spieler gemacht haben. Und um alles zu erleben, was dieser Playtest zu bieten hat, denkt daran, dass ihr mit euren Freunden spielen könnt!

Apartments zum ersten Mal ohne Add-On

Selbstverständlich gab es Apartments auch schon früher in Sims-Spielen, allerdings scheint es mit Die Sims 5 das erste Mal zu sein, dass wir dafür keine kostenpflichtige Erweiterung benötigt, um unsere Sims in ein Apartment ziehen zu lassen, das Teil eines Mehrfamilienhauses ist.

In Die Sims 2 gab es diese Art Wohnraum im Add-On Apartment-Leben. Im Nachfolger wurden sie in Die Sims 3 Night Life dem Spiel hinzugefügt. Und auch im aktuellsten Teil der Reihe durften Apartments natürlich nicht fehlen, da waren sie im Großstadtlebe-Erweiterungspack enthalten.

Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, könnt ihr euch hier den Trailer vom Free2Play Start von die Sims 4 ansehen:

Einen Release gibt es für Die Sims 5 noch lange nicht, aber es scheint so, als würde die Entwicklung diesmal sehr transparent ablaufen. Vor allem durch Playtests werden wir wohl eher früher als später weitere Infos zur Lebenssimulation bekommen.

Freut ihr euch über die Apartments oder baut ihr doch lieber architektonisch ausgefeilte Häuser für eure Sims?