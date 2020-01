Diese Woche bei MAX: Eine halbe Woche und ein volles Wochenende

Nur noch drei Tage, dann sitzt das gesamte MAX-Team schon im Zug nach Leipzig, um dort unseren Stand auf der DreamHack 2020 aufzubauen. Ohne Equipment und Kulisse lässt sich schließlich schlecht für euch streamen und das haben wir vor! Unsere MAX-Lan-Party soll ein wenig den Geist von Früher beschwören, als viele von uns die Wochenenden in Kellern, Sportheimen und Garagen mit Klassikern wie Warcraft 3, CS, UT vor dem Bildschirm verbracht haben.

Am Donnerstag gibt's deshalb kein normales Tagesprogramm, sondern erst am Abend wieder unseren IRL-Stream, in dem wir euch die Aufbauarbeiten und die Halle zeigen wollen, in der wir übers Wochenende streamen, zocken und mit coolen Gästen quatschen. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 20. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jules

Ab 17 Uhr - Steam Roulette mit Jules

Ab 18 Uhr - Photoshop Chris sucht neue Herausforderungen

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 21. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Der Hobbygeneral

Ab 19 Uhr - Magic Nights #57 mit Marco, Maurice, Jakob & Jochen

Mittwoch, 22. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Die Quadrataugen mit Marco, Jules & Fabian

Donnerstag, 23. Januar

Ab 16 Uhr - Aufbau-Stream und erste Eindrücke aus Leipzig

Von Freitag, 24. Januar, bis Sonntag, 26. Januar

Immer ab 10 Uhr - Unser DreamHack-Programm aus Leipzig

Montag, 27. Januar

DreamHack-Heimreise und Ruhetag auf MAX