Dieser neue Anime könnte DAS Solo Leveling dieser Saison sein und die Lücke des Hit-Animes nach Abschluss der zweiten Staffel füllen

Als Arthur Leywin baut sich der ehemalige König ein neues Leben auf. (Bild: © TurtleMe, Fuyuki23 / Studio A-Cat, Crunchyroll)

Am 29. März wurde die 13. und somit letzte Folge der zweiten Staffel von Solo Leveling ausgestrahlt. Obwohl der Fantasy-Anime weltweit massive Erfolge gefeiert hat, ist noch unsicher, ob eine dritte Staffel erscheinen wird. Schließlich sprach der Produzent der Serie davon, dass "Solo Leveling fürs Erste zu Ende ist".

Fans von Solo Leveling können sich jedoch trösten, denn es gibt einen Newcomer-Anime, der womöglich die Lücke füllen kann, die die Solo Leveling Power-Fantasy hinterlässt: The Beginning After The End.

Ein möglicher Lückenfüller für Solo Leveling-Fans und die nächste Power-Fantasy-Anime-Serie

Bereits in der Vergangenheit – vor der Anime-Adaption von Solo Leveling – wurden die zwei Webcomics immer wieder miteinander verglichen: The Beginning After The End ist genau wie Solo Leveling ursprünglich eine Roman-Reihe gewesen, die dann als Webcomic adaptiert und schließlich als Anime umgesetzt wurde.

Im Vergleich zu Solo Leveling ist der Roman von The Beginning After The End aus Amerika und nicht wie Solo Leveling aus Korea. Solo Levelings Roman, auch bekannt als Only I Level Up erschien bereits 2016, während The Beginning After The End erst ein Jahr später veröffentlicht wurde.

Vor seinem Tod war König Grey ein mächtiger Anführer und Kämpfer. (Bild: © TurtleMe, Fuyuki23 / Studio A-Cat, Crunchyroll)

Beider erhielten jedoch im Jahr 2018 eine Webcomic-Adaption, die als Primärquelle für die aktuellen Anime-Umsetzungen dient. Solo Leveling veröffentlichte seine erste Anime-Staffel Anfang 2024. The Beginning After The End startet erst im April mit seiner ersten Anime-Episode.

The Beginning After The End wird oftmals in der Community in Zusammenhang mit Solo Leveling empfohlen, da beide Hauptcharaktere sich in einem sogenannten Power-Fantasy-Setting befinden und im gleichen Zeitraum an großer Beliebtheit gewonnen haben.

Als Power Fantasy werden Geschichten bezeichnet, in denen der Protagonist oder die Protagonistin mächtiger sind als alles andere und über allem stehen. Oftmals spielt die Geschichte dabei in einer fiktiven Fantasy-Welt.

Worum es in The Beginning After The End geht und wo ihr die Serie anschauen könnt

Nach seinem mysteriösen Tod wurde König Grey als Arthur Leywin in einer anderen Welt wiedergeboren. (Bild: © TurtleMe, Fuyuki23 / Studio A-Cat, Crunchyroll)

The Beginning After The End erzählt die Geschichte des kürzlich verstorbenen König Grey, der in einer anderen Welt als Arthur Leysin wiedergeboren wird. In der neuen Welt existiert Magie und somit gibt es auch magische Lebewesen, die es in der Welt vor seinem Tod nicht gab.

Er wächst als Kind zweier Abenteurer auf und lernt, mit Magie umzugehen. Da er in seinem vorherigen Leben ein mächtiger König war und seine Erinnerungen nach der Wiedergeburt behalten hat, macht sich Arthur sein Wissen über sein altes Leben zunutze, um über die Jahre zu einer angesehenen Persönlichkeit aufzusteigen.

Damit er nicht die gleichen Fehler wie vor seinem Tod als König Grey begeht, beschließt er ein ehrliches und aufrichtiges Leben zu führen und seine von Krieg gezeichnete Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen.

Es dauert jedoch nicht lange, bis sich das ändert und sein Leben auf den Kopf gestellt wird. Dass er in dieser Welt wiedergeboren wurde, scheint nämlich kein Zufall gewesen zu sein. Zwischen zwei bekannten Nationen bricht ein Krieg aus, und er muss ein weiteres Mal in die Rolle des Königs schlüpfen, um den Frieden seiner neuen Welt zu wahren.

Die erste Folge der Anime-Adaption von The Beginning After The End erscheint am 2. April 2025 auf Crunchyroll. Alle Episoden sind im japanischen Originalton mit englischen Untertiteln verfügbar. Über eine deutsche Synchronisation oder deutsche Untertitel gibt es bisher keine Informationen.

Welche Anime-Serien habt ihr in dieser Saison auf dem Schirm und wie hat euch die zweite Staffel von Solo Leveling gefallen?