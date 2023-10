'Es ist kriminell': Digitale Spiele müssen besser erhalten bleiben und die Industrie tut zu wenig, sagt Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden

Wenn alte Spiele aus den Stores verschwinden oder die Möglichkeit gleich ganz abgeschaltet wird, sind viele Spiele futsch.

Viele Spiele sind im wahrsten Sinne des Wortes vom Aussterben bedroht. Das betrifft vor allem Titel, die nur digital erhältlich sind oder solche, die auf besonders alten Plattformen laufen. Haufenweise PS Vita-Spiele oder solche von 3DS und Wii sind überhaupt nicht mehr erhältlich. Dabei sollten solche Kunst- und Kulturgüter dringend präserviert werden. Aber die Industrie tut zu wenig, was laut Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden geradezu kriminell ist.

Die Spiele-Industrie wird ihrer Verantwortung nicht gerecht, wenn es um Präservation von Spielen geht

Darum geht's: Viele alte Titel verschwinden einfach in der Versenkung. Die Stores, in denen sie gekauft werden konnten, wurden abgeschaltet, sie sind nie auf Datenträgern erschienen oder die alten Geräte, auf denen sie ausschließlich laufen, funktionieren nicht mehr. Das ist vor allem deshalb bitter, weil hier richtige Schätze einfach verloren gehen.

Mehr dazu lest ihr hier: Die Schließung der PS Stores zeigt: Digitale Videospiele sind in Gefahr von Erik Körner

Das ist eigentlich kriminell: Der ehemalige Sony Interactive Entertainment World Studios-Boss Shawn Layden kotzt sich im Lan Parties-Podcast regelrecht zu diesem Thema aus. Seine Aussagen fassen die Problematik sehr gut zusammen (via: Kotaku):

"Präservation ist wichtig. Ich hoffe, dass mehr Leute in der Industrie – vor allem die großen Player – anfangen zu realisieren, dass es da eine Verpflichtung und Verantwortung gibt. Das, was wir machen, ist kein Wegwerfprodukt. Das ist Zeug, das es noch für eine lange Zeit geben sollte, weil zukünftige Generationen es auf dieselbe Art genießen werden, wie wir es getan haben und es ist kriminell, dass wir nicht mehr tun, um es zu schützen."

Was kann dagegen helfen? Einerseits braucht es besseren Zugang zu den alten Spiele-Bibliotheken. Abwärtskompatibilität bei der Xbox, PS Plus Classic und die Nintendo Switch Online-Angebote können dabei nur ein erster Schritt sein. Leider fehlen immer noch unzählige Titel. Außerdem ist es natürlich besonders hinderlich, wenn Spiele wie Alan Wake 2 ausschließlich digital erscheinen, also nicht einmal optional auf einem physischen Datenträger.

Wie denkt ihr darüber? Fürchtet ihr um eure Spiele-Sammlungen, habt ihr überhaupt Interesse daran, alte Titel zu bewahren?