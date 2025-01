Dinosaurier in Kingdom Come: Deliverance 2? Fans entdecken mysteriöses Tier in Preview-Video und wollen jetzt das Spiel durchforsten

Damit hatten wir nicht gerechnet - und Heinrich bestimmt auch nicht.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 4. Februar, aber wir und viele Medien-Kolleg*innen bestreiten schon fleißig Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen. Die ersten Spielstunden durften auch schon in Previews abgedeckt werden.

Während wir euch in unserem Artikel ganz grundsätzlich verraten haben, was euch beim Einstieg in das ungewöhnliche RPG erwartet, waren andere Spieler*innen schon auf der Jagd nach versteckten Details. Dabei ist einem YouTuber ein mysteriöses Tier aufgefallen, das eine wichtige Frage aufgeworfen hat:

Gibt es versteckte Dinos in Kingdom Come: Deliverance 2?

Der Preview-Abschnitt, über den bereits berichtet werden durfte, umfasste je nach Spielweise etwa zehn Stunden. Darin enthalten waren auch schon jede Menge Story-Cutscenes – und die noch mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen, lohnt sich.

YouTuber Boomstick Gaming zeigt gleich zwei Szenen, in die sich scheinbar ein prähistorisches Wesen verirrt hat. Während sich die Protagonisten Heinrich und Hans am See erholen, lunzt rechts ein Tier ins Bild, bei dem es sich tatsächlich ziemlich gut um einen Dino handeln könnte. Diese und eine weitere Szene seht ihr im Video bei 3:23 min.

Das Tier, das ihr entdecken könnt, weist wirklich eine erstaunliche Ähnlichkeit zu einem Compsognathus auf. Die waren tatsächlich auch nicht so groß wie viele andere Dinos, sondern nicht größer als ein Huhn. In einer weiteren Szene huscht ein Wesen mit sehr ähnlichem Körperbau schnell und heimlich im Hintergrund an einem Torbogen vorbei.

Der YouTuber bemerkt dazu:

Wünsche euch viel Glück, denn jetzt jetzt werdet ihr wichtigen Cutscenes nur noch mit halber Aufmerksamkeit folgen, weil ihr hyperfokussiert auf die Dinosauriersuche sein werdet.

Ist das wirklich ein Dino?

In den Kommentaren hegen offenbar viele Fans keine Zweifel daran, dass es sich um einen Saurier handelt. Eine Person bemerkt beispielsweise: "Wow, ich kann nicht glauben, dass mir der kleine Dino nicht aufgefallen ist."

Grundsätzlich spielt Kingdom Come 2 im Gegensatz zu vielen anderen RPGs nicht in einem fantastischen, sondern in einem historischen Setting – zu einer Zeit, zu der Dinosaurier längst ausgestorben sind. Daher gehen einige Fans von einem Easter Egg aus. Bald dürfen wir unsere Eindrücke aus dem Spiel umfassend im Test mit euch teilen. Ob Dinos dabei eine Rolle spielen, erfahrt ihr dann natürlich auch.

In einem weiteren Video weist ein YouTuber darauf hin, dass manche das Tierchen für eine Gans halten, bemerkt aber auch, dass das typische Federvieh doch ein wenig anders aussieht.

User erinnern zudem daran, dass Entwickler Warhorse im ersten Kingdom Come sehr gerne Hühner durch sämtliche Cutscenes gescheucht hat und halten das für eine Art "Rückevolution".

Was denkt ihr, ist hier zu sehen? Hat Warhorse tatsächlich kleine Dinos ins Spiel geschmuggelt oder erkennt ihr hier eine ganz spezielle Gänse-Art, die vielleicht gerade im mittelalterlichen Böhmen besonders stark vertreten war?