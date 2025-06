Kingdom Come Deliverance 3: Direktes Sequel laut Warhorse nicht gesetzt, es gibt auch andere Ideen

Kingdom Come: Deliverance 2 war für Warhorse ein voller Erfolg, doch was macht das Studio als nächstes?

Seit dem 17. Juni könnt ihr mit der großen Webedia-Doku einen Blick hinter die Kulissen und den Start des Mittelalter-RPGs Kingdom Come: Deliverance 2 werfen. Dort kommen zahlreiche Personen zu Wort, unter anderem der Mitbegründer von Entwickler Warhorse Studios Daniel Vávra und Heinrich-Darsteller Tom McKay.

Und auch, wenn natürlich der aktuelle Teil im Vordergrund steht, wird unter anderem auch angerissen, wie es nach KCD2 weitergehen bzw. was das nächste Projekt des Studios sein könnte. Viele würden hier natürlich automatisch ein Kingdom Come Deliverance 3 erwarten. Tobias Stolz-Zwilling, PR-Manager bei Warhorse sagt dazu:

"Ich meine, das ist eine große Frage, oder? Wird Warhorse für immer mittelalterliche RPGs machen und was, wenn nicht? Also ich denke… Daniel Vávra hat einmal gesagt, dass er es hasst, wenn Leute gezwungen werden, immer wieder das Gleiche zu tun. Ich kann weder dementieren noch bestätigen, dass es weitergehen wird. Aber was ich sagen kann, ist, und wer schon gespielt hat, weiß es, dass es in KCD 2 einen Abschluss gibt, ich sage hier nicht genau, was für einen Abschluss, aber einen Abschluss."

"Möglichkeit, ein Spiel über ein andereres Ereignis zu machen"

Der erwähnte Vávra sagt in der Dokumentation dazu auch etwas und macht ziemlich deutlich, was er von einer allzu starken Ausschlachtung einer Marke hält.

"Ich mag diese moderne Besessenheit nicht. Lasst uns ein Prequel, ein Remaster oder ein Reboot über den Charakter machen, der in der ersten Szene des ersten Spiels im Hintergrund stand, und lasst uns seine Geschichte erzählen. Irgendwie hasse ich das. Es ist ein historisches Spiel, das uns von den Ereignissen der Geschichte erzählt. Es gibt also definitiv die Möglichkeit, ein Spiel über ein anderes Ereignis zu machen, entweder mit neuen oder alten Charakteren."

Welche Charaktere und Ereignisse das sein könnten, lässt der Studio-Chef aber unbeantwortet. Somit hält sich Warhorse also sämtliche Türen für das nächste Projekt auf. Ziemlich wahrscheinlich ist nur, dass das Studio vermutlich dem Genre – also dem RPG – treu bleiben wird.

Die komplette Dokumentation könnt ihr euch hier anschauen:

Komplett abgeschlossen ist Kingdom Come: Deliverance 2 für Warhorse aber ohnehin noch nicht. Das Studio wird in den kommenden Monaten noch weitere Updates sowie zwei kostenpflichtige DLCs veröffentlichen, die das Mittelalter-RPG noch einmal um neue Episoden und Geschichten erweitern werden.

Anknüpfungspunkte für einen möglichen dritten Teil gibt es danach aber mehr als genug. Kollegin Samara hat in ihrem Artikel aufgedröselt, wie es mit Heinrich und Co. in einem Nachfolger weitergehen könnte.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist seit dem 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Das Rollenspiel bekam sowohl von Spieler*innen wie Kritiker*innen viel Lob, vor allem für die hervorragende und intensive Atmosphäre sowie den etlichen Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Das schlug sich auch in den Reviews zum Spiel nieder. Wir gaben dem Spiel in unserem Test eine 87er-Bewertung, auf Metacritic steht die PC-Version des Spiels bei 88 Punkten.