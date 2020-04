Die Switch bekommt bald eines der besten RPGs 2019: Disco Elysium!

Nach dem das unter PC-Spielern gefeierte RPG Disco Elysium bereits für PS4 und Xbox One angekündigt wurde, dürfen sich jetzt auch Switch-Besitzer über eine Umsetzung freuen. Das haben Art Director Aleksander Rostov und Narrative Lead Helen Hindpere in einem Podcast gegenüber BBC bestätigt (via Eurogamer).

Wann ist der Release der Switch-Version? Ein Datum für die Switch-Umsetzung spendieren uns die Macher noch nicht, laut Helen Hinpere soll der Port aber "bald" erscheinen, womöglich also noch dieses Jahr. Gerade sei das Team dabei, das Interface des Spiels sowie die Steuerung für die Switch anzupassen.

Die PS4- und Xbox One-Versionen sind ebenfalls für 2020 angesetzt.

Was ist Disco Elysium für ein Spiel?

Darum geht's: Disco Elysium ist ein isometrisches Rollenspiel, das uns einen psychisch angeschlagenen Detective-Lieutenant steuern lässt. Der soll in einer fiktiven Küstenstadt einen letzten Fall lösen.

Das erwartet euch:

ein vielschichtiges Old School-RPG im Stile von Baldur's Gate und Divinity: Original Sin (2)

Früh-Modernes Setting: Wir begeben uns in die Stadt Revanchol, die nach einer Revolution in Trümmern liegt

wir erstellen uns unseren eigenen Polizisten, legen seine Kleidung und Fähigkeiten fest

unser Charakter leidet an Gedächtnisverlust: Durch Dialoge und Beobachtungen erschließen wir uns die Welt, ihre Bewohner und ihre Geschichten

wir schlagen uns durch eine detaillierte und komplexe Welt voller interessanter Charaktere

das Spiel setzt auf schrägen Humor: beispielsweise können wir unseren Partner mit einer Finger-Pistolen-Geste begrüßen, was ihn in den Wahnsinn treibt und uns furchtbar amüsiert

Ein gefeiertes RPG: Auf dem PC entpuppte sich das Spiel schon nach kurzer Zeit als eines der besten aktuellen Rollenspiele und führte bei vielen Verfechtern klassischer RPGs die Toplisten des Jahres 2019 an. Im Test der Kollegen von der GameStar staubt es eine 90er-Wertung ab.