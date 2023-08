Die 7 besten RPGs der letzten Dekade - Wo landet Baldur's Gate 3?

Mit Baldur's Gate 3 ist am 3. August das nächste klassische Rollenspiel vom belgischen Entwicklerstudio Larian für den PC erschienen. Das RPG ist extrem umfangreich, bietet euch mannigfaltige Freiheiten bei der Charakterentwicklung und bei Story-Entscheidungen und setzt erneut auf ein rundentaktisches Kampfsystem.

Die besten RPGs nach Metacritic: Die ersten Tests fallen überwältigend gut aus und erklären den Titel zu einem der besten Genre-Vertreter überhaupt. Wir haben uns auf der Vergleichsplattform Metacritic umgeschaut und zeigen euch hier, welche Rollenspiele in den vergangenen zehn Jahren die besten Wertungen einstreichen konnten und wo sich Baldur's Gate 3 einreiht. Viel Spaß!

7. Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

1:02 Divinity: Original Sin - Launch-Trailer zur Enhanced Edition - Launch-Trailer zur Enhanced Edition

Entwickler: Larian Studios

Larian Studios Plattformen: PlayStation, Xbox, PC

PlayStation, Xbox, PC Metascore: 94 (PC)

Los geht's mit einem inoffiziellen Vorgänger von Baldur's Gate 3. Divinity: Original Sin war 2014 auf dem PC schon eine Wucht und zeigte eindrucksvoll, dass das Entwickler-Team von Larian genau weiß, wie man klassische Rollenspiel-Elemente und nahezu unendliche Freiheit in ein modernes Gewand kleidet.

Knapp ein Jahr später erschien der Titel dann auch für die Konsolen. Die Enhanced Edition krempelte dabei das halbe Spiel um, lieferte vollvertonte Dialoge, mehrere Stunden an neuen Story-Inhalten und jede Menge weitere Verbesserungen. Auf Metacritic steht die PC-Version bei starken 94 Punkten, die Konsolen-Fassungen kommen "nur" auf 88. Übrigens: Im GamePro-Test konnte das Spiel seinerzeit 80 Punkte einfahren.

6. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Entwickler: CD Projekt Red

CD Projekt Red Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC Metascore: 94 (PS5, Xbox Series X/S)

Keine Spiele-Bestenliste ohne den Hexer! The Witcher 3 gilt seit dem ursprünglichen Release 2015 als Genre-Referenz und wurde seitdem eigentlich immer nur besser. Ende vergangenen Jahres erschien dann die Complete Edition, mit der Geralt auch auf den Next-Gen-Konsolen ankam.

Das Komplettpaket mit den drei erstklassigen DLCs und vielen grafischen Verbesserungen erreicht einen Metascore von 94. Auch im GamePro-Test konnte der Witcher absolut überzeugen. Die PS4-Version verdiente sich schon 2015 starke 92 Punkte.

5. Persona 5 Royal

0:45 Persona 5 The Royal - Mysteriöser Teaser-Trailer zur erweiterten PS4-Version - Mysteriöser Teaser-Trailer zur erweiterten PS4-Version

Entwickler: Atlus

Atlus Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC Metascore: 95 (PC)

Knapp davor landet Atlus' JRPG-Meisterwerk Persona 5 Royal. Das ursprüngliche Persona 5 erschien 2016 für PS3 und PS4, knapp vier Jahre später folgte dann die überarbeitete Royal-Fassung, die seit Oktober 2022 auch auf dem PC, der Nintendo Switch und den Xbox-Konsolen verfügbar ist.

Das Mammut-RPG bietet einen spannenden Gameplay-Mix, in dem ihr einerseits rundentaktisch gegen Monster kämpft und verschiedene Kreaturen sammelt und andererseits als Highschool-Schüler euren Alltag in Tokyo begeht. Das Design ist einzigartig, die Geschichte spannend und das Gameplay durchdacht. Auf Metacritic reicht das für ganze 95 Punkte, im GamePro-Test waren es 92.

4. Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

3:22 Divinity: Original Sin 2 - Trailer zeigt Verbesserungen der Enhanced Edition - Trailer zeigt Verbesserungen der Enhanced Edition

Entwickler: Larian Studios

Larian Studios Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC Metascore: 95 (PC)

Rund vier Jahre nach dem fantastischen Vorgänger legte Larian mit Divinity: Original Sin 2 nochmal einen drauf. Der Titel erbt die Stärken des Vorgängers wie massive Freiheit bei der Charakterentwicklung und spannende rundentaktische Gefechte, geht bei vielen Optionen aber sogar noch einen Schritt weiter.

Die Definitive Edition erschien dann wiederum ein Jahr später zusammen mit den Konsolen-Versionen und brachte mal eben neue Story-Inhalte im Umfang eines stattlichen Fantasy-Romans und einige Überarbeitungen bei den Kämpfen und der Menüführung. Auf Metacritic reicht das für 95 Punkte, hier bei der GamePro gab es 2018 eine starke 90.

3. Elden Ring

2:35 Elden Ring: Der Launch-Trailer ist da und stimmt auf die düstere Welt ein

Entwickler: FromSoftware

FromSoftware Plattformen: PlayStation, Xbox, PC

PlayStation, Xbox, PC Metascore: 96 (PC, PS, Xbox)

Nach einer ganzen Reihe von erstklassigen Action-RPGs betrat das japanische Studio FromSoftware Anfang 2022 mit Elden Ring endgültig den Rollenspiel-Olymp. Vor dem Release gab es noch Zweifel, ob die Souls-Formel überhaupt zu einer Open World passt.

Diese waren dann aber ziemlich schnell ausgeräumt. Der Artstyle, die Spielwelt, das Kampfsystem und die RPG-Mechaniken sind allesamt auf einem extrem hohen Niveau, was mit einem Metascore von 96 honoriert wird. Knapp darunter liegt die GamePro-Wertung mit 94 Punkten.

2. Baldur's Gate 3

2:17 Baldur's Gate 3: Enthüllt im Trailer seinen Release-Monat und zeigt einen alten Bekannten

Entwickler: Larian Studios

Larian Studios Plattformen: PC, PS5 (ab 6. September)

PC, PS5 (ab 6. September) Metascore: 97

Punktgleich mit dem ersten Platz reiht sich das neue Baldur's Gate 3 an der zweiten Stelle ein. Ganze 23 Jahre hat es gedauert, bis die legendäre RPG-Reihe von Bioware eine Fortsetzung bekommen hat. Wie es aussieht, hat sich das Warten aber voll und ganz gelohnt.

Auf Metacritic steht die PC-Version aktuell bei 97 Prozent. Die PS5-Fassung erscheint dann am 6. September und damit zeitgleich mit Microsofts Hit-Hoffnung Starfield. Die Chancen stehen gut, dass es dann ein enges Rennen zwischen den beiden XXL-Rollenspielen gibt.

1. Disco Elysium: The Final Cut

1:00 Disco Elysium: Launch-Trailer zur Final-Cut-Edition stellt neue Features und Quests vor

Entwickler: ZA/UM Studio

ZA/UM Studio Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC Metascore: 97 (PC)

Möglicherweise wird Disco Elysium in den kommenden Tagen oder mit dem Release der PS5-Version von Baldur's Gate 3 noch vom Thron gestoßen, aktuell rangiert der RPG-Kracher von 2019 aber mit einem Metascore von ebenfalls 97 Punkten und insgesamt mehr Kritiken aber noch ganz oben.

Die skurrile Geschichte um einen versoffenen Polizisten mit Gedächtnisschwund wird auf einzigartige Art und Weise erzählt und begeistert Rollenspiel-Fans mit vielen Freiheiten. Der Final Cut brachte neue Quests und Gebiete, eine erstklassige Vertonung und Controller-Support für die Konsolen.

Welches Rollenspiel hat euch in den letzten zehn Jahren am meisten begeistert? Habt ihr Baldur's Gate 3 schon ausprobiert oder wartet ihr auf die PS5-Version? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!