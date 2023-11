Die 7 besten RPGs, die es aktuell bei PS Plus Extra und Premium gibt

Hier seht ihr schon eine kleine Auswahl. Habt ihr die Titel bereits erkannt?

Seit Sommer 2022 hat Sony sein Abo-Modell PS Plus umgestellt. Die Stufen 'Extra' und 'Premium' gewähren euch Zugriff auf einen umfangreichen Spiele-Katalog, der haufenweise Titel aus verschiedenen Genres enthält.

Ganze 102 der insgesamt 498 aktuell enthaltenen Vollversionen sind dabei Rollenspiele. Wir haben für euch das Sortiment durchkämmt und stellen euch hier sieben erstklassige RPGs vor, die ihr mit einem Abo ohne zusätzliche Kosten zocken könnt. Viel Spaß!

Yakuza: Like a Dragon

1:49 Yakuza: Like a Dragon zeigt im Release-Trailer wütende Hummer, Tiger & Tauben

Entwickler: Ryu ga Gotoku Studio

Ryu ga Gotoku Studio Release: 10. November 2020

10. November 2020 Verfügbar auf: PS4, PS5

Die Yakuza-Reihe war lange Zeit für drei Dinge bekannt: actionreiche Echtzeit-Kämpfe, Serienheld Kazuma Kiryu und abgedrehte Nebenbeschäftigungen. Das 2020 erschienene Yakuza: Like a Dragon wirft gleich zwei davon über Bord, präsentiert uns mit Ichiban Kasuga eine neue Hauptfigur und führt ein rundenbasiertes Kampfsystem ein.

Die Sorge, dass hier zu viele Säulen des Franchises auf einmal eingerissen werden, verfliegt aber ziemlich schnell. Like a Dragon ist im Herzen nämlich noch immer ein vollwertiges Yakuza. In Japan war die Serie übrigens auch schon immer unter dem Namen Like a Dragon bekannt.

Der Mix aus überdrehtem Humor auf der einen und einer ernsten Geschichte auf der anderen Seite funktioniert einwandfrei, das neue Kampfsystem bringt frischen Wind und die abgedrehten Nebenbeschäftigungen wie Kartfahren oder Karaoke sind glücklicherweise an Bord geblieben.

Sea of Stars

1:38 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG kommt jetzt auch auf PS4 und PS5 - Das Fantasy-RPG kommt jetzt auch auf PS4 und PS5

Entwickler: Sabotage

Sabotage Release: 29. August 2023

29. August 2023 Verfügbar auf: PS4, PS5

Wenn ihr Fans klassischer japanischer Rollenspiele wie Chrono Trigger oder Final Fantasy seid, solltet ihr dem erst im August 2023 erschienenen Indie-Hit Sea of Stars unbedingt eine Chance geben. Der ist nicht nur optisch, sondern auch spielerisch eine gelungene Hommage an die legendären Klassiker.

Die Geschichte dreht sich dabei um Valere und Zale, die während einer Mond-, beziehungsweise Sonnenfinsternis geboren wurden und der Legende nach die Einzigen sind, die dem fiesen Oberbösewicht The Fleshmancer die Stirn bieten können.

Das Spiel schickt euch auf eine zauberhafte Reise durch eine malerisch gestaltete Fantasy-Welt. Ihr trefft verschiedene Charaktere, die ihr teilweise auch in eure Gruppe aufnehmen könnt und kämpft Hunderte, schick animierte Schlachten.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

1:23 The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition - Zweiter Trailer zeigt grafische Verbesserungen - Zweiter Trailer zeigt grafische Verbesserungen

Entwickler: Bethesda

Bethesda Release: 11. November 2011

11. November 2011 Verfügbar auf: PS4, PS5

Wenn ein Spiel keine Einleitung benötigt, dann ist es vermutlich Bethesdas Rollenspiel-Hit Skyrim. Der ursprüngliche Release des Titels liegt mittlerweile ganze 12 Jahre zurück und auch wenn man die Zeit dem Spiel optisch und spielerisch durchaus anmerkt, hat es kaum an Faszination eingebüßt.

Die Freiheit, die euch das skandinavisch angehauchte Himmelsrand gibt, ist so nur ganz selten in anderne Spielen zu finden. Ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen und eure ganz eigene Geschichte erleben. Werdet zum Drachentöter oder verbringt Stunden damit, euer mittelalterliches Haus einzurichten.

Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Falls ihr Skyrim tatsächlich noch nie gespielt habt, bietet PS Plus Extra/Premium die perfekte Möglichkeit dazu. Und auch, wer schon zig Stunden im RPG verbracht hat, kann bis heute neue Kleinigkeiten entdecken.

Disco Elysium - The Final Cut

1:00 Disco Elysium: Launch-Trailer zur Final-Cut-Edition stellt neue Features und Quests vor

Entwickler: ZA/UM Studio

ZA/UM Studio Release: 15. Oktober 2019

15. Oktober 2019 Verfügbar auf: PS4, PS5

Eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre kam ziemlich aus dem Nichts. Disco Elysium bietet eine einzigartige Erfahrung und geht in vielerlei Hinsicht neue Wege. So gibt es beispielsweise keine klassischen Kämpfe, stattdessen müsst ihr euch in inneren Dialogen mit eurer Intuition oder Unsicherheit auseinandersetzen.

Was gewöhnungsbedürftig klingt, entpuppt sich schnell als ein RPG der ganz besonderen Sorte. Ihr spielt einen Detective mit psychischen Problemen, der mit einem fiesen Kater in einer ziemlich trostlosen Stadt aufwacht. Im Hinterhof hängt eine Leiche an einem Ast und es ist an euch, den Fall zu lösen.

Dabei trefft ihr auf unzählige, toll geschriebene Figuren, werdet in eine Revolution hineingezogen und entwickelt euren (Anti-)Helden konsequent weiter. Die Final Cut-Version rundet das Spiel gekonnt mit komplett vertonten Dialogen und einigen technischen Verbesserungen ab.

Assassin's Creed Odyssey

1:35 Assassin's Creed: Odyssey - Launch-Trailer mit einer düsteren Prophezeiung - Launch-Trailer mit einer düsteren Prophezeiung

Entwickler: Ubisoft Quebec

Ubisoft Quebec Release: 18. Oktober 2018

18. Oktober 2018 Verfügbar auf: PS4, PS5

Leichte Rollenspiel-Elemente gab es in der Assassin's Creed-Reihe quasi von Anfang an, so richtig zum Tragen kamen diese aber erst mit den Ablegern Origins und Odyssey. Während Ersteres den Grundstein legte, baute Letzteres viele Mechaniken deutlich aus.

In Odyssey könnt ihr als Alexios oder Kassandra einen riesigen Teil des antiken Griechenlands erkunden, unzählige Feinde erledigen und den Ausgang einiger Quests mit Entscheidungen in Dialogen beeinflussen.

Neben der emotionalen Familiengeschichte kann der Titel mit einer wunderschönen Spielwelt, griffigem Gameplay und erinnerungswürdigen Charakteren punkten. Falls euch der Sinn mehr nach dem alten Ägypten steht, findet ihr den Vorgänger Origins übrigens ebenfalls bei PS Plus Extra und Premium.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

2:56 Final Fantasy 7 Remake: Intergrade-Version macht das Spiel auf der PS5 noch schicker

Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: 10. April 2020

10. April 2020 Verfügbar auf: PS4, PS5

Das 1997 erschienene Final Fantasy 7 ist für viele Fans bis heute der Höhepunkt der Reihe und ohne Frage eines der legendärsten Videospiele überhaupt. Seite einigen Jahren arbeitet Square Enix an einer ganzen Remake-Reihe, von der Teil 1 im Jahr 2020 erschienen ist.

Das Final Fantasy 7 Remake umfasst – anders als es der Name vermuten lässt – nur einen Teil der Original-Story und schreibt diese außerdem in einigen Punkten um. Das Abenteuer um Cloud, Tifa und Co. weiß aber trotzdem bestens zu unterhalten.

Der optische Sprung ist im Vergleich zum PS2-Klassiker natürlich enorm, besonders die erst später für die PS5 veröffentlichte Intergrade-Version mitsamt gleichnamigem DLC ist ein echter Leckerbissen. Anfang 2024 erscheint mit Final Fantasy 7 Rebirth der direkte Nachfolger. Der perfekte Zeitpunkt also, um das RPG nachzuholen oder nochmal zu spielen.

Fallout 4

0:56 Fallout 4 - Live-Action-Trailer »The Wanderer« - Live-Action-Trailer »The Wanderer«

Entwickler: Bethesda

Bethesda Release: 10. November 2015

10. November 2015 Verfügbar auf: PS4, PS5

Mit Fallout 4 ist auch die zweite große Bethesda-Reihe im Katalog von PS Plus Extra und Premium vertreten. Das XXL-Rollenspiel von 2015 schickt euch einmal mehr in eine postapokalyptische Welt, in der mutierte Kreaturen und Banditen Jagd auf euch machen.

Ihr sammelt Waffen und Ressourcen, baut euch Rüstungen und entwickelt eure selbsterstellte Hauptfigur weiter. Ein ganz neues Feature ist dabei der umfangreiche Bau-Modus, mit dem ihr eigene Siedlungen aus gesammeltem Schrott errichten könnt.

Auch der MMO-Ableger Fallout 76 ist Teil des Abo-Pakets von PS Plus. Der Titel war zwar gerade zu Beginn ein echter Reinfall, hat sich in den vergangenen Jahren aber zu einem wirklich spaßigen Spiel entwickelt.

Haben wir eine Empfehlung vergessen und welches der Spiele auf unserer Liste hat euch am besten gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!