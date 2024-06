Discord wurde endlich komplett auf der PS5 überarbeitet - so nutzt ihr die neue Funktion und verbindet euren Account mit der PlayStation

Discord gibt es zwar schon länger auf der PS5, die Bedienung ist jetzt aber viel leichter.

Vor einigen Monaten wurde mit der Firmware 7.00 das Kommunikations-Tool Discord in die Systemsoftware der PS5 integriert. Die Bedienung fiel jedoch enorm sperrig aus – es war nicht möglich an der Konsole einem Voice-Chat beizutreten, ohne das Handy zu zücken. Daran hat Sony ordentlich geschraubt, die Nutzung ist jetzt viel simpler!

Neue Discord-Oberfläche im Party-Menü verwenden

Darum geht's: Mit dem Update auf Version 9.40 hat Sony eine neue Funktion ausgerollt, die jetzt nach und nach für die jeweiligen PSN-Regionen freigeschaltet wurde. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Discord-Oberfläche.

Zuvor war es notwendig, einen Anruf per Smartphone- oder PC-App des Chat-Tools zur PlayStation zu ziehen, jetzt geht das direkt an der Konsole über einen neuen Menüeintrag bei den Party-Funktionen.

Ihr findet sie folgendermaßen:

drückt die PlayStation-Taste für das PS5-Schnellmenü

für das geht auf die Game Base

geht auf der linken Seite runter auf das Gamepad-ähnliche Discord-Logo

hier findet ihr jetzt eine Auflistung eurer Server

Das Discord-Icon ist neu und führt euch zu euren Servern.

Von dort aus könnt ihr direkt in die Audio-Kanäle der Server wechseln, denen ihr zuvor an Smartphone und Co. beigetreten seid. Völlig ohne zusätzliche Geräte geht es also nicht, aber ihr braucht sie nicht mehr, um den Voice-Chat zu starten.

Seid ihr ein Mal auf dem Server, könnt ihr auch beliebig von der Konsole aus in die Voice-Kanäle springen.

Außerdem erhaltet ihr zukünftig eine Benachrichtigung an der Konsole, dass ihr von Freund*innen angerufen werdet, und könnt auch direkt den Call annehmen.

Ihr könnt eure Online-Bekanntschaften über den Menüpunkt Direkte Sprach-Chats sogar von der PS5 aus anrufen, drückt dafür einfach Viereck, wenn ihr euch für eine Person entschieden habt. Neue Chats zu erstellen, ist aber noch nicht möglich. Vielleicht folgt die Funktion aber ja irgendwann einmal über eine weitere Aktualisierung, genau wie eine Server-Suche für die Konsolen-Implementierung.

Richtig cool: Ihr könnt sogar private Anrufe in der neuen Discord-Funktion starten.

Voraussetzungen für Discord und Konten verknüpfen:

Damit ihr Discord auf der PS5 nutzen könnt, benötigt ihr einen Discord-Account und Achtung: Mittlerweile wird bei der Erstellung häufig eine Handynummer verlangt, um Spam und Betrugsfälle zu minimieren.

Darüber hinaus müsst ihr euer Discord-Konto mit der PS5 verbinden. Geht dafür in den Einstellungen auf:

Benutzer und Konten

Verknüpfte Services

Discord

Discord-Konto verknüpfen

Nun folgt ihr den Anweisungen auf dem Bildschirm und gebt den auf der PS5 angezeigten Aktivierungs-Code in einem Browser ein, nachdem ihr euch dort mit eurem Discord-Profil eingeloggt habt. Alternativ könnt ihr auch den QR-Code einscannen und Discord mit dem PSN per App verbinden.

Ihr könnt die Verbindung aber auch in den Discord-Apps für PC, Browser und Handy einrichten. Klickt dafür auf das Zahnrad, um in die Optionen zu gelangen. Unter Benutzereinstellungen findet ihr jetzt den Reiter Verknüpfungen.

In der Auswahl von Discord ist die PlayStation-Verknüpfung recht weit hinten.

Geht dort auf das PlayStation-Logo und loggt euch mit eurer Sony-ID in dem neu aufgegangenen Fenster ein. Dabei handelt es sich um Sonys eigenen Account-Login, ihr könnt euch also ganz sicher anmelden und die beiden Konten verknüpfen.

Um was handelt es sich eigentlich bei Discord? Discord vereint viele praktische Messenger-Funktionen in einem Tool. Ihr könnt miteinander texten, Anrufe tätigen, Video-Übertragungen starten, aber auch Servern beitreten, die nach Lust und Laune modifiziert werden können. Spiele-Publisher nutzen die Server beispielsweise gern als Support- oder Community-Anlaufstelle, aber auch Twitch- und Youtube-Creator nutzen Discord-Server gern als Kommunikationsschnittstelle zu ihren Fans.

Neben der komfortableren Discord-Integration hat Sony vor allem bei den PULSE-Headsets nachgelegt und deren Stabilität verbessert, sowie endlich die Helligkeit Status-Leuchte am PULSE Elite reduziert.

Das war einer Kritikpunkte in unserem Test des außergewöhnlichen Premium-Headsets:

Im Kern handelt es sich bei Version 9.40 jedoch um ein eher kleines Update, vielleicht folgen aber ja noch größere Features in kommenden Aktualisierungen. Schließlich erscheint ja auch laut Gerüchten noch ein leistungsfähigeres Pro-Modell der PS5 gegen Ende des Jahres.

Habt ihr Discord bisher an der PS5 genutzt? Würdet ihr es jetzt häufiger nutzen, da die Bedienung so viel leichter geworden ist?