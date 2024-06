Neues PS5-Update 9.40 erschienen - beseitigt endlich großen Kritikpunkt an beliebter Funktion

Die PS5 hat ein kleines System-Update erhalten, das eine große Neuerung vorbereitet.

Sony hat eine Aktualisierung der Systemsoftware für die PS5 auf Version 9.40 veröffentlicht und bereitet damit den Launch einer großen Neuerung vor. Wolltet ihr zuvor via Discord mit euren Mitmenschen quatschen, musstet ihr zwangsläufig die Smartphone- oder PC-App des Kommunikations-Tools griffbereit haben.

Dieser Schritt entfällt zukünftig, ihr müsst euch jedoch noch ein wenig gedulden, denn das Feature wirst erst in den kommenden Wochen freigeschaltet.

Alle Infos zum Download: Speichergröße: 1,2 Gigabyte

1,2 Gigabyte Versionsnummer: 24.04-09.40.00.08-00.00.00.0.1

Discord bekommt endlich eine überfällige Anpassung

Ein paar Monate ist es her, da wurde per Update der Voice- und Text-Chat-Anbieter Discord in das Betriebssystem der PS5 integriert. Ihr könnt euren Discord-Account mit dem PSN-Konto verknüpfen und dann mit euren Freund*innen sprechen.

Bisher musstet ihr jedoch zum Handy oder zur Maus greifen, um einen Sprach-Chat zur Konsole zu schieben – eine ziemlich nervige Hürde.

Das kleine Update auf Version 9.40.00.08 bereitet jetzt aber eine vollumfängliche Integration von Discord auf der Konsole vor, ihr könnt dann direkt auf der PS5 offenen Voice-Chats beitreten und erhaltet sogar Benachrichtigungen, sobald ihr angerufen werdet. Richtig praktisch!

Zu finden ist die Option dann im Party-Kärtchen an der vierten Stelle:

In der Discord-Übersicht findet ihr offene Sprach-Chats auf euren Servern.

Wundert euch nicht, falls ihr das Discord-Icon nicht entdecken könnt, die Funktion wird erst nach und nach in den einzelnen PSN-Regionen ausgerollt. Den Start macht der asiatische Raum, dann sind wir in Europa dran. Australien/Neuseeland, der Nahe Osten und der amerikanische Kontinent folgen späterm, wie Sony in einem Blog-Eintrag verrät.

Wie ihr euren PSN-Account mit Discord verbindet, das erfahrt ihr hier:

Freundesanfragen wurden um eine praktische Funktion erweitert

Im Gegensatz zur Discord-Integration, die noch ein wenig auf sich warten lässt, verbirgt sich im Update noch eine weitere Funktion für die PS5 sowie die PlayStation-App für iOS und Android, die ab heute verfügbar ist.

Ihr könnt jetzt einen QR-Code erstellen lassen, der einen Link zu eurem PlayStation-Profil enthält und per Messenger oder die sozialen Medien geteilt werden kann.

Das PSN-Profil kann jetzt noch simpler geteilt werden, etwa um Freundesanfragen zu verschicken.

Damit wird die Option, Spieleeinladungen per Link oder QR-Code zu verschicken, um eine weitere Facette erweitert. Mehr zu den Einladungs-Links erfahrt ihr hier:

Änderungen an Kinder-Accounts

Verwendet ihr einen Kinder-Account oder habt einen für euren Nachwuchs eingerichtet, ist es nun möglich, Drittanbieter-Apps – wie eben Discord oder auch Twitch – mit den jeweiligen Konten zu verknüpfen.

Damit ihr als Eltern die Online-Aktivitäten eurer Kinder nicht aus den Augen verliert, gibt es zusätzlich neue Kontrolloptionen. Ihr erhaltet eine Benachrichtigung, wenn ein Drittanbieterkonto mit dem Kinder-Account verknüpft wird, und könnt den Zugang jederzeit verwalten.

Weitere Patch Notes:

Die Stabilität der PlayStation Link-Verbindung wurde verbessert.

Ein Problem beim Pulse Elite-Headset wurde behoben, das dafür sorgte, dass sich der Kopfhörer beim Einstecken eines Klinkenkabels abschaltete.

Die Helligkeit der Status-Leuchte am Pulse Elite-Headset wurde reduziert, sobald eine PlayStation Link-Verbindung aufgebaut wurde.

Die Systemstabiliät wurde verbessert.

Einige Nachrichten in bestimmten Bildschirmen wurden abgeändert.

Mit der Reduzierung der Helligkeit an der Status-Lampe reagiert Sony auf einen kleinen Kritikpunkt, den auch wir angebracht hatten, da sich die LED in Brillengläsern spiegelte. Mehr über das Headset erfahrt ihr im Test: