Disney Dreamlight Valley: Kostenloses Aladdin-Update endlich mit Releasedatum angekündigt

Disney Dreamlight Valley: Neues Aladdin-Update enthüllt.

Nachdem das kostenlose Aladdin-Update für Disney Dreamlight Valley bereits im vergangenen Jahr angeteast wurde, hat Entwickler Gameloft nun endlich die ersten Infos und den Releasetermin veröffentlicht. Wir fassen euch alles zum neuen Charakteren und dem nächsten Starpath zusammen.

Wann geht’s los? Das Aladdin-Update erscheint am 26. Februar 2025 kostenlos für alle Plattformen. Mit dabei sind die zwei neue Figuren Aladdin und Jasmin, die ihr in euer Tal holen könnt. Außerdem startet zeitgleich auch ein neuer Sternenpfad mit Belohnungen.

Schaut hier das erste Teaser-Video zum Aladdin-Update:

Um die beiden Charaktere freizuschalten, könnt ihr in ein neues Reich reisen. Das Prinzip kennen wir bereits von anderen Charakter-Updates wie Simba oder Mulan. Über das Schloss auf dem Hauptplatz gelangt ihr in die jeweilige Disney-Welt und erledigt dort einige Quests. Danach ziehen Aladdin und Jasmin in euer Dorf.

neue Charaktere: Aladdin und Jasmin

Aladdin und Jasmin neues Reich: Agrabah

Agrabah neuer Begleiter: Fliegender Teppich

Fliegender Teppich neuer Laden: Ein Verkaufsstand für täglich rotierende Edelsteine

Welche Voraussetzungen und Bedingungen ihr erledigt haben müsst, um die entsprechende Quest zu starten, müssen wir noch abwarten. Zum Release halten wir euch wie üblich mit einem Aladdin-Guide auf dem Laufenden. Bisherige Reiche benötigten aber bis zu 15.000 Dreamlight, um euch hineinzulassen.

Der neue Sternenpfad dreht sich laut eines kleinen Teasers auf Twitter/X um Meer, Strand und Dschinni. Durch das Abschließen von bestimmten Challenges könnt ihr nach dem handelsüblichen Battle Pass-Prinzip entsprechende Belohnungen bekommen. Investiert ihr Mondsteine in den Premium-Sternenpfad, gibt es auch mehr Belohnungen freizuschalten.

Das erwartet euch 2025 noch in Dreamlight Valley

Von der offiziellen Roadmap aus dem letzten Jahr ist bereits bekannt, welche Inhalte in der ersten Jahreshälfte 2025 noch für Disney Dreamlight Valley geplant sind.

Nach Aladdin soll es ein kostenloses Update zu Alice im Wunderland geben. Welche Charaktere daraus genau ins Spiel kommen, bleibt aber noch abzuwarten. Wenn sich Gameloft an die bisherigen Release-Muster hält, dürfte es im April so weit sein.

Wenn ihr die kostenpflichtige Erweiterung The Storybook Vale besitzt, erscheint im Sommer außerdem der zweite Part des DLCs. Darin wird die Geschichte rund um die beiden Antagonisten Hades und Malefiz weiter fortgeführt. Wie es in der zweiten Jahreshälfte weitergeht, bleibt abzuwarten. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.