Disney Dreamlight Valley: Neue Geschenk-Codes bescheren euch 32 Pride-Items - so schnappt ihr sie euch

In Disney Dreamlight Valley gibt es neue Geschenkcodes zu ergattern.

Der Juni neigt sich langsam dem Ende zu – aber noch ist der Pride Month, der queere Identitäten feiert, in vollem Gange. Das will auch Disney Dreamlight Valley würdigen und schenkt euch deshalb gleich einen ganzen Schwall neuer Items per Geschenk-Codes. Was ihr bekommt und wie ihr sie einlöst, lest ihr hier.

Diese neuen Items für DDV bekommt ihr mit den Codes

Insgesamt gibt es acht neue Geschenkcodes, die euch jeweils vier Items bescheren: Ihr bekommt dabei je einen Ballon-Rundbogen, einen Ballon-Strauß, einen Mausohren-Haarreif und einen Popcornbecher.

Die Codes unterscheiden sich dabei nur dadurch, in welchen Farben die Items gefärbt sind. Passend zum Pride Month sind sie nämlich nach verschiedenen Pride-Flaggen designt. Hier sind alle Codes und welcher Flagge sie jeweils entsprechen:

PRIDEGLEAM24 – "Gleam" alternative LGBT+ Pride-Flagge

– "Gleam" alternative LGBT+ Pride-Flagge PRIDEILLUMINATE24 – "Illuminate " bisexuelle Pride-Flagge

– "Illuminate " bisexuelle Pride-Flagge PRIDESHINE24 – "Shine" pansexuelle Pride-Flagge

– "Shine" pansexuelle Pride-Flagge PRIDESHIMMER24 – "Shimmer" asexuelle Pride-Flagge

– "Shimmer" asexuelle Pride-Flagge PRIDEGLOW24 – "Glow" schwule Pride-Flagge

– "Glow" schwule Pride-Flagge PRIDERADIATE24 – "Radiate" lesbische Pride-Flagge

– "Radiate" lesbische Pride-Flagge PRIDEBRIGHT24 – "Bright" trans Pride-Flagge

– "Bright" trans Pride-Flagge PRIDEDAZZLE24 – "Dazzle" nonbinary Pride-Flagge

Hier könnt ihr euch anhand der Shirts vom letzten Jahr anschauen, wie die unterschiedlichen Farbkombinationen aussehen:

Schnappt euch auch die Pride-Outfits aus dem letzten Jahr

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Disney Dreamlight Valley den Pride Month feiert. Schon 2023 konntet ihr euch acht Shirts in Pride-Flaggen-Designs für euren Charakter schnappen. Die dazugehörigen Codes sind noch immer gültig, sodass ihr euch die Outfits weiterhin holen könnt, falls ihr das noch nicht getan habt:

Die Codes erscheinen passend zum neuesten Update in DDV, das unter anderem Mulan und Mushu in euer Valley gebracht hat. Habt ihr euch die beiden noch nicht geschnappt, haben wir hier den passenden Guide für euch:

So löst ihr die Promo-Codes für Disney Dreamlight Valley ein:

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein

Wählt "Einfordern"

Sobald ihr die Geschenk-Codes eingelöst habt, werden die Items und Klamotten automatisch in euer Postfach geschickt. Ihr könnt sie dann aus dem Briefkasten direkt neben eurem Haus abholen.

Welchen der neuen Disney Dreamlight Valley-Codes schnappt ihr euch?