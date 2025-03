Disney Dreamlight Valley: “Bewohner von Toontown", “die Besten aus Entenhausen” und mehr - So löst ihr den aktuellen Sternenpfad “Rückzug in die Oase”

Alle Infos zum aktuellen Sternenpfad in Disney Dreamlight Valley.

Mit dem Aladdin-Update von Disney Dreamlight Valley kommt auch der neue Sternenpfad “Rückzug in die Oase” ins Spiel. Wie immer könnt ihr dafür eine Reihe an Quests abschließen, um verschiedene Belohnungen freizuschalten.

Wie üblich sind einige der Aufgaben etwas verworren formuliert, um einen kleinen Rätsel-Faktor reinzubringen. Wir listen euch hier alle aktuellen Sternenpfad-Quests mitsamt ihren Lösungen auf.

Wer oder was ist damit gemeint?

Bewohner von Toontown: Micky, Minnie, Goofy, Dagobert, Donald und Daisy

Micky, Minnie, Goofy, Dagobert, Donald und Daisy Die Besten aus Entenhausen: Dagobert, Donald und Daisy

Dagobert, Donald und Daisy Kleiner Koch: Remy

Remy Helle gelbe Frucht: Bananen

Alle Pflichten des aktuellen Sternenpfads

Baue wertvolle Edelsteine mit einem herrschaftlichen Gerät ab: Baue 15 Edelsteine ab

Baue 15 Edelsteine ab Bereite Gerichte mit 3 Sternen zu: Koche 10 Rezepte mit mindestens 3 Sternen

Koche 10 Rezepte mit mindestens 3 Sternen Entwurzle das Vergessen: Ihr müsst 30 Nachtdornen wegzaubern

Ihr müsst 30 Nachtdornen wegzaubern Erledige herrschaftliche Aufgaben: Schließt 15 Dreamlight-Pflichten ab, also die normalen Daily Quests

Schließt 15 Dreamlight-Pflichten ab, also die normalen Daily Quests Ernte eine helle gelbe Frucht: Ernte 40 Bananen von den Obstbäumen auf der Hauptmap

Ernte 40 Bananen von den Obstbäumen auf der Hauptmap Finde Erinnerungen: Ihr müsst 5 Erinnerungskugeln finden, sie droppen zufällig wenn ihr angelt, Steine abbaut, Pflanzen erntet, Pflanzen gießt, Löcher buddelt oder kocht

Ihr müsst 5 Erinnerungskugeln finden, sie droppen zufällig wenn ihr angelt, Steine abbaut, Pflanzen erntet, Pflanzen gießt, Löcher buddelt oder kocht Finde mit deiner Spitzhacke Edelsteine: Baue 20 Edelsteine ab

Baue 20 Edelsteine ab Füttere hungrige Dorfbewohner in den Restaurants: Bedient 6 Gäste bei Remy oder Tiana

Bedient 6 Gäste bei Remy oder Tiana Geh angeln: Fangt 10 Fische, welche und wo ist egal

Fangt 10 Fische, welche und wo ist egal Gib einem kleinen Koch seine Lieblingsgeschenke: Erfüllt Remy vier seiner Wünsche, pro Tag sind maximal drei möglich

Erfüllt Remy vier seiner Wünsche, pro Tag sind maximal drei möglich Gib Micky seine Lieblingsgeschenke: Erfüllt Micky vier seiner Wünsche, pro Tag sind maximal drei möglich

Erfüllt Micky vier seiner Wünsche, pro Tag sind maximal drei möglich Plaudere mit den Bewohnern von Toontown: Führt zwei tägliche Gespräche mit Dagobert, Donald, Goofy, Micky oder Minnie

Führt zwei tägliche Gespräche mit Dagobert, Donald, Goofy, Micky oder Minnie Stelle etwas her: Baut drei Items an einer Werkbank

Baut drei Items an einer Werkbank Verbringe Zeit mit den Besten aus Entenhausen: Ihr müsst 15 Minuten mit Daisy, Dagobert oder Donald Duck abhängen

Hier könnt ihr euch den Trailer zum aktuellen Update anschauen:

0:49 Disney Dreamlight Valley stellt mit dem Trailer alles aus dem neuen Aladdin-Update vor

So funktioniert der Sternenpfad

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Entwickler Gameloft neue Sternenpfade (engl.: Starpath). Darunter könnt ihr euch im Grunde einen klassischen Battle Pass vorstellen. Schließt ihr die Aufgaben ab, bekommt ihr Sternenpfad-Punkte, die ihr wiederum gegen Belohnungen eintauschen könnt.

Jeder Sternenpfad ist zeitlich begrenzt. Im Event-Tab des Menüs findet ihr unter Pflichten eure aktiven Quests und seht, wie viele Tage euch noch bleiben. Danach könnt ihr die entsprechenden Belohnungen nicht mehr freischalten. Habt ihr eine Aufgabe erledigt, müsst ihr sie noch einlösen, damit die nächste nachrückt.

Was heißt “Premium”? Viele Belohnungen dürft ihr nur freispielen, wenn ihr den Premium-Sternenpfad für Mondsteine kauft. Diese Währung bekommt ihr entweder im Echtgeld-Shop, über die täglich versteckten Mondstein-Kisten oder in dem ihr an den wöchentlichen DreamSnaps-Challenges teilnehmt.

Ein Premium-Sternenpfad kostet 2.500 Mondsteine. Das entspricht im Shop dem Paket für 9,99 Euro. Wir empfehlen euch aber dringend regelmäßig bei DreamSnaps-Challenges mitzumachen. Auch wenn ihr euch keine große Mühe mit euren Fotos gebt, lassen sich damit relativ leicht mehrere hundert Mondsteine pro Woche verdienen.

Außerdem habt ihr mit Premium einen weiteren Vorteil. Ihr damit nämlich sechs anstelle der üblichen drei Sternenpfad-Challenges gleichzeitig aktiv haben. Die Quests selbst ändern sich dadurch nicht, aber ihr kommt deutlich schneller voran.