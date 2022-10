Disney Dreamlight Valley: Hartholz finden leicht gemacht

Holz ist nicht gleich Holz, auch nicht in der Lebenssimulation Disney Dreamlight Valley. In der Disney-Welt gibt es gleich mehrere Holzarten, die sich ähnlich sehen: Weichholz, Dunkles Holz, Trockenes Holz und Hartholz. Auf Letzteres wollen wir hier näher eingehen.

Wofür brauche ich Hartholz? Hartholz benötigt ihr für Quests, beispielsweise “Das mysteriöse Wrack” von Goofy, aber auch zum Craften von Objekten an der Werkbank.

Fundorte für Hartholz

Hartholz gehört zu den Sammel-Ressourcen, die wir, wie der Name schon sagt, also einfach einsammeln können. Es kommt in einigen, aber nicht in allen Gebieten des Valleys vor:

Eisige Höhen

Lichtung des Vertrauens

Sonnige Ebene

Vergessenes Land

Wald der Tapferkeit

Sucht in den genannten Biomen einfach in der Nähe von Bäumen auf dem Boden nach braunroten Stöcken. Die Farbe ist dabei wichtig, denn auch anderes Holz liegt dort herum. Weichholz sieht beispielsweise heller und etwas gelblicher aus:

Um viel Hartholz zu farmen, bietet es sich an, alle Gebiete nacheinander nach Hartholz abzusuchen und dann von vorne zu beginnen. Da die Ressourcen nach einer guten Viertelstunde respawnen, sollte es zeitlich in etwa passen. Allerdings wird auch immer anderes Holz dabei sein, weshalb die Ausbeute nicht immer gleich ausfällt.

Kann ich Hartholz kaufen? Aktuell leider nicht. Bislang können wir bei Kristoff nur Weichholz kaufen, wenn wir seine Quest abgeschlossen und den Laden gebaut haben. Es lohnt sich also, wenn ihr euch auch abseits von Quests immer einen Vorrat an Hartholz anlegt.