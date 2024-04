Fallout Staffel 2: So steht es um eine Fortsetzung der Amazon-Serie

Alles, was wir zu einer zweiten Staffel der Fallout-Serie wissen.

Die erste Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime ist frisch mit allen Folgen erschienen. Wer das Finale bereits gesehen hat, weiß, dass hier noch so einige Storystränge offen bleiben. Aber wie steht es überhaupt um eine zweite Staffel der Serie? Wir tragen euch hier alle Infos dazu zusammen.

Bekommt die Fallout-Serie eine zweite Staffel?

Bislang ist die zweite Staffel der Fallout-Serie noch nicht offiziell angekündigt. Es gibt aber bereits einige Hinweise, die Hoffnung darauf machen, dass es weitergehen wird.

So hat die California Film Commission bereits vor einigen Tagen Steuerbegünstigungen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für die zweite Staffel der Fallout-Serie freigegeben. Zwar ist das keine Bestätigung für eine weitere Staffel, aber es deutet zumindest darauf hin, dass Amazon hier mögliche Pläne hat.

Außerdem würde es vermutlich bedeuten, dass die zweite Staffel nicht mehr in New York, sondern Kalifornien gedreht wird (via Variety).

Auch Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet hatte im Interview mit GameStar bereits bestätigt, dass das Team auf eine zweite Staffel hofft. Das hängt aber vom Erfolg der Serie ab – zumindest wenn es nach den Kritikerstimmen geht, dürfte das aber kein Problem sein:

Release: Wann könnte die zweite Staffel der Fallout-Serie kommen?

Auch hier können wir bislang nur mutmaßen, schließlich hängt der Starttermin unter anderem daran, wann eine zweite Staffel grünes Licht bekommt und ob die Pre-Production bereits gestartet ist.

Zwischen der Ankündigung und dem Release der ersten Staffel der Fallout-Serie sind rund vier Jahre vergangen, wir gehen aber nicht davon aus, dass eine zweite Staffel ähnlich lange brauchen würde.

Abhängig davon, ob es beispielsweise schon Skripte gibt und wie es mit der zeitlichen Verfügbarkeit der Darsteller*innen aussieht, wäre ein Release 2026 durchaus denkbar.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Story: Wie geht es in Staffel 2 von Fallout weiter?

Das Ende der ersten Staffel lässt einige Handlungsstränge offen und bietet damit jede Menge Raum für eine zweite Staffel.

An dieser Stelle eine Spoiler-Warnung, denn wir gehen auf das Ende der ersten Staffel ein! Wollt ihr noch einmal eine Auffrischung, hier erklären wir das Ende von Staffel 1 genau:

Mehr zum Thema Fallout Staffel 1: Ende erklärt und was es für die zweite Staffel der Amazon-Serie bedeutet von Eleen Reinke

Eine Story-Synopsis der zweiten Staffel gibt es natürlich bislang noch nicht. Allerdings verrät das Ende der ersten Staffel bereits eine große Neuerung: Allem Anschein nach geht es hier nämlich nach New Vegas. Am Ende der letzten Folge sehen wir bereits, wie Hank auf die Stadt zuhumpelt.

Da die Geschichte nach den Ereignissen von Fallout: New Vegas spielt, erfahren wir dann möglicherweise auch, welches Spiel-Ende als "kanon" gilt. Da Lucy und der Ghul beide Hank verfolgen, dürfte es sie ebenfalls früher oder später nach New Vegas verschlagen.

Der Ghul will dabei eigentlich nur seine Familie finden, während Lucy herausfinden will, für wen ihr Vater eigentlich arbeitet.

Ein wenig unklarer ist dagegen noch das Schicksal von Maximus, der am Ende der Staffel in Aussicht gestellt bekommt, zu einem Ritter der Stählernen Bruderschaft ernannt zu werden.

Da die Bruderschaft jetzt auch noch die Kontrolle über die kalte Fusions-Technologie besitzt, dürfte sich ihr Einfluss im Ödland drastisch verändern. Eigentlich wollte Maximus aber hauptsächlich Lucy finden, es könnte ihn also ebenfalls nach New Vegas verschlagen.