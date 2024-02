Beliebte Animal-Crossing-Alternative zum Bestpreis erhältlich: Schnappt euch Disney Dreamlight Valley für PS5, PS4 und Nintendo Switch

Begebt euch in die magische Welt von Disney Dreamlight Valley!

Disney Dreamlight Valley hat mit seiner zauberhaften Welt, den unvergesslichen Figuren aus dem Disney- und Pixar-Universum und vielem mehr bereits einen großen Hype ausgelöst. Wenn auch ihr euch in dieses magische Abenteuer stürzen wollt, dann habe ich gute Nachrichten für euch.

Die Cozy Edition gibt es derzeit zum absoluten Bestpreis. Damit könnt ihr euch nicht nur das Spiel für PS5, PS4 und Nintendo Switch sichern, sondern auch direkt exklusive Inhalte.

Kurzer Hinweis: Die Nintendo Switch-Version des Spiels ist ein Code-in-a-Box-Gutschein und enthält keine Disc. Alle anderen Plattformen (PlayStation 4, PlayStation 5) enthalten das Spiel auf Disc.

Disney Dreamlight Valley: Ein zauberhaftes Abenteuer für PS4, PS5 und Nintendo Switch

In Disney Dreamlight Valley werdet ihr dazu eingeladen, das Traumschloss aus dem Griff des Vergessens zu befreien und dabei einzigartige Welten mit beliebten Disney- und Pixar-Figuren freizuschalten.

Jedes Reich birgt seine eigenen Herausforderungen, von Rätseln bis hin zur Wiederherstellung verlorener Erinnerungen. Eure Reise beginnt im Tal, aber sie wird euch weit über seine Grenzen hinausführen. Taucht ein in den Wald der Tapferkeit, erkundet versteckte Höhlen und stellt euch den Herausforderungen legendärer Helden und Schurken. Wer weiß, welche Überraschungen euch erwarten?

2:22 Disney Dreamlight Valley - zeigt, was euch in der neuen Animal Crossing-Alternative erwartet

Das Beste? Ihr könnt Freundschaften mit euren Favoriten aus dem Disney- und Pixar-Universum schließen. Ob ihr mit WALL-E im Garten arbeitet, mit Remy in der Küche zaubert oder mit Goofy angelt, gemeinsam könnt ihr das Tal wieder aufbauen und zum Strahlen bringen. Jeder Bewohner von Dreamlight Valley hat seine eigene Geschichte, Aufgaben und Belohnungen, die es zu entdecken gilt.

Viele Möglichkeiten für individuelle Anpassungen

Eure Aufgabe in Disney Dreamlight Valley ist es nicht nur, das Tal aus den Klauen des Vergessens zu befreien, sondern es auch nach eurem eigenen Stil zu gestalten. Mit einem vollständig anpassbaren Layout, kreativer Landschaftsgestaltung und Tausenden von Dekorationselementen könnt ihr die perfekte Nachbarschaft erschaffen.

Neben der Gestaltung eurer Umgebung könnt ihr auch euren persönlichen Disney-Stil zum Ausdruck bringen. Stellt einzigartige Outfits zusammen, dekoriert euer Zuhause mit fantastischen Gegenständen und nutzt das "Ein Hauch von Magie"-Tool, um eure eigenen Designs mit Disney- und Pixar-Aufklebern zu erstellen. Ihr könnt außerdem magische Momente mit der Kamera verewigen!

Disney Dreamlight Valley befindet sich in ständiger Weiterentwicklung und so gibt es immer wieder neue Inhalte. Lernt neue Charaktere kennen, entdeckt die neuesten Kollektionen in den Geschäften und nehmt an spannenden Events teil.

Auf diese Inhalte könnt ihr euch in der Cozy Edition freuen.

Inhalte der Cozy-Edition:

Standard Edition von Disney Dreamlight Valley

1 von 6 exklusiven doppelseitigen Postern

Exklusive Disney Dreamlight Valley-Aufkleber

Exklusiver digitaler Pullover mit dem Cheshire Cat-Motiv

5 exklusive Tierbegleiter-Skins

Cottage-Haus (Haus-Skin im Spiel im Wert von 12€)

14.500 Mondsteine (Ingame-Währung im Wert von 50€)