Disney Illusion Island: Brandneuer Hit für Nintendo Switch schon jetzt bei Amazon günstiger

Disney Illusion Island ist erst kürzlich erschienen, jetzt bekommt ihr den Switch-exklusiven Platformer bei Amazon schon günstiger.

Erst Ende Juli ist Disney Illusion Island exklusiv für Nintendo Switch erschienen und obwohl sich das Jump&Run seither konstant auf Amazons Gaming-Bestsellerlisten hält (aktuell Platz 4 unter den Switch-Spielen), bietet der Händler es jetzt schon günstiger an. Aktuell bekommt ihr 25 Prozent Rabatt und zahlt damit nur noch 29,99€ statt 39,99€:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden, weshalb ihr besser schnell zuschlagen solltet.

Was ist Disney Illusion Island?

Spielbarer Disney-Cartoon: Disney Illusion Island ist ein am 28. Juli nur für Nintendo Switch erschienener Action-Platformer, der den Look der klassischen Disney-Cartoons sehr gut einfängt. Der orchestrale Soundtrack trägt zusätzlich zu dem Gefühl bei, sich in einem spielbaren Zeichentrickfilm zu befinden. Eure Aufgabe ist es, mit Micky, Mini, Donald und Goofy allein oder im Koop eine geheimnisvolle und abwechslungsreiche Insel zu erkunden und mithilfe mysteriöser Bücher die Welt zu retten.

0:56 In Disney Illusion Island könnt ihr im Koop als Mickey, Minnie, Donald und Goofy spielen

Metroidvania-Platformer: Spielerisch wird vor allem typisches Jump&Run-Gameplay geboten, wobei Disney Illusion Island mit Hüpfen, Rennen, Schwimmen und sogar Fliegen das ganze Spektrum der Bewegungen ausschöpft. Zwischendurch müsst ihr Rätsel lösen und euch in spektakulären Bosskämpfen beweisen. Die Level sind nicht streng linear, sondern verfügen über ein verschachteltes Metroidvania-Design.

Familienfreundlich: Der Schwierigkeitsgrad ist eher niedrig, gerade im Vergleich zum optisch ähnlichen Cuphead, weshalb sich Disney Illusion Island gut zum gemeinsamen Spielen in der Familie eignet. Das klappt umso besser, da ihr im Koop verschiedene Möglichkeiten habt, euch gegenseitig zu helfen, indem ihr euch beispielsweise Seile zuwerft oder euch gegenseitig für Bocksprünge benutzt, um breite Abgründe zu überwinden.

