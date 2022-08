Disney/Marvel-Showcase im September zeigt uns Avatar, Star Wars und mehr

Disney hat einen eigenen Spiele-Showcase angekündigt, in dem es im Rahmen der D23 Expo 2022 im September jede Menge News zu Spielen von Disney und Marvel geben soll. Der Livestream soll dabei nicht nur vor Ort stattfinden, sondern auch gestreamt werden, sodass ihr ihn live verfolgen könnt.

Wann? Am 9. September um 22 Uhr deutscher Zeit geht's los

Am 9. September um 22 Uhr deutscher Zeit geht's los Wo? Ihr könnt den Livestream via YouTube oder Twitch verfolgen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was gibt es im Disney-Showcase zu sehen?

Im Livestream soll es um neue Inhalte zu Spielen gehen, wir bekommen also nicht nur komplett neue Titel zu sehen. Einige Spiele hat die D23 bereits bestätigt:

Neues Marvel-Spiel: Daneben wurde auch bereits angekündigt, dass beim Event ein bislang noch nicht enthülltes Marvel-Spiel gezeigt werden soll, an dem Uncharted-Autorin Amy Hennig arbeitet. Ob wir auch von Hennigs Star Wars-Titel etwas zu sehen bekommen, wurde noch nicht verraten.



Weitere Spiele im Teaser zu sehen: In dem kurzen Teaser-Trailer zur Ankündigung des Events können wir außerdem einen Blick auf weitere Spiele erhaschen. Zwar sind diese noch nicht offiziell für das Event bestätigt, aber ein Auftritt ist wahrscheinlich. Zu sehen sind unter anderem Speedstorm, ein Alien-Titel bei dem es sich um Aliens: Dark Descent handeln könnte und das erst kürzlich verschobene Avatar: Frontiers of Pandora.

Noch mehr bei Marvel und Disney in Arbeit

Neben diesen Titeln gibt es natürlich noch jede Menge anderer Spiele, die Disney und Marvel im Stream zeigen könnten. So wissen wir bereits, dass aktuell an Spider-Man 2 und einem Wolverine-Spiel gearbeitet wird und zumindest Gerüchten zufolge könnten bei EA auch noch Spiele zu Iron Man und Black Panther in Arbeit sein. Abseits davon sind natürlich auch noch eine ganze Reihe an Star Wars-Titeln in Entwicklung.

Welche Spiele würdet ihr euch für den Showcase wünschen?