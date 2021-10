Alle Star Wars Spiele, die 2022 oder später erscheinen, im Überblick

Nicht erst seit Disney die Kontrolle über das Star Wars-Franchise übernommen hat, expandiert die Marke. Wir werfen einen Blick in die Zukunft und zeigen, welche Spiele euch in der nächsten Zeit erwarten.

“Es war einmal, vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis…” Nicht nur Filmfreunde dürften diese legendären Worte kennen, sondern ebenfalls Generationen von Gamern. Auch in den kommenden Monaten und Jahren dürfen wir in Videospielen neue Star Wars-Abenteuer erleben und nachfolgend zeigen wir euch, worauf ihr euch genau freuen dürft.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Release: 2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC Entwickler: TT Games

Nachdem das Spiel zuletzt mehrfach verschoben werden musste, ist der Release von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga nun wohl nur noch wenige Monate entfernt. Wie der Titel bereits andeutet, umfasst das Game die komplette Geschichte aller neun Kinofilme und präsentiert diese mit dem Charme, den die LEGO-Games seit jeher ausmacht.

Star Wars: Hunters

Release: 2022 Plattformen: Nintendo Switch, Android, iOS Entwickler: Zynga

Mit Star Wars: Hunters erscheint nächstes Jahr ein Actionspiel, in dem zwei Teams aus jeweils vier Mitgliedern in Arenen gegeneinander antreten. Zeitlich spielt die Geschichte nach dem Untergang des Imperiums in Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Jeder Charakter soll dabei ganz eigene Vorzüge und Nachteile haben.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Release: Unbekannt Plattformen: PS5, PC (später Xbox Series X|S) Entwickler: Aspyr

Im Rahmen einer State of Play-Ausgabe im September 2021 wurde nach diversen Gerüchten das Comeback eines Action-RPG-Klassikers bestätigt: Star Wars: Knights of the Old Republic bekommt ein Remake spendiert und wird auf Konsolen zeitexklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Die Story des Originals dürften die Macher vermutlich unangetastet lassen und sich stattdessen darauf fokussieren, Technik und Gameplay in die Moderne zu hieven.

Release: 20. Dezember 2011 Plattformen: PC Entwickler: BioWare

Dieses Jahr feiert das Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic bereits seinen 10. Geburtstag und dieser soll natürlich mit einem großen Event gefeiert werden. Zu diesem Anlass haben Spieler*innen direkten Einfluss auf die Belohnungen, die das Entwicklerteam zum Jubiläum veröffentlicht: Gamer können Screenshots von zehn Planeten einreichen, die im Spiel enthalten sind, und aus allen Einsendungen küren die Macher zehn Gewinner, die als Belohnung etwas wirklich einzigartiges erhalten sollen.

Star Wars von Ubisoft Massive

Release: Unbekannt Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Entwickler: Ubisoft Massive

Anfang des Jahres bestätigte Ubisoft, das Team von Ubisoft Massive (The Division 1 & 2) arbeite in Kooperation mit Lucasfilm Games an einem Open-World-Spiel, das euch in die weit, weit entfernte Galaxis entführen soll. Sicher ist, das Studio werde einmal mehr auf die hauseigene Snowdrop-Engine setzen. Details zum Gameplay oder der Handlung des Spiels sind derweil aktuell noch Mangelware.

Gerücht: Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Release: Unbekannt Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Entwickler: Respawn Entertainment

Obwohl eine offizielle Ankündigung von Star Wars Jedi: Fallen Order 2 zum jetzigen Zeitpunkt noch aussteht, dürfte diese nur noch eine Frage der Zeit sein. Zum einen war der Vorgänger ein echter Hit, sowohl bei den Fans als auch den Kritikern, und zum anderen bestätigte ein Mitarbeiter von Entwicklerstudio Respawn Entertainment erst kürzlich wieder die Arbeiten an einem neuen Videospiel, das auf der Star Wars-Lizenz basieren werde. Um euch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, warum Teil 1 ein so gelungenes Spiel ist, hier unser Test-Video:

Gerücht: Star Wars: Ahsoka

Release: Unbekannt Plattformen: Unbekannt Entwickler: Unbekannt

Nun widmen wir uns einigen durchaus interessanten Gerüchten. Eines davon besagt, wie Insider Daniel Richtman erfahren haben will, dass Lucasfilm Games an einem Videospiel rund um Ahsoka Tano arbeiten soll. Sollte an dieser noch unbestätigten Meldung etwas dran sein, wäre es nicht unbedingt überraschend, schließlich zählt Anakin Skywalkers einstige Schülerin zu den beliebtesten Figuren der gesamten Sternen-Saga.

Gerücht: Star Wars-Shooter von EA

Release: Unbekannt Plattformen: Unbekannt Entwickler: Electronic Arts

Laut einem weiteren, noch unbestätigten Gerücht, soll Electronic Arts an einem neuen Shooter im Star Wars-Universum arbeiten. Dieses Spiel soll sich sogar bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung befinden, wobei es sich angeblich vom Maßstab her um ein kleineres Projekt handeln soll als beispielsweise bei Jedi: Fallen Order.

Gerücht: Star Wars von Quantic Dream

Release: Unbekannt Plattformen: Unbekannt Entwickler: Quantic Dream

Einem weiteren Gerücht zufolge, sollen die Heavy Rain-Macher von Quantic Dream bereits seit anderthalb Jahren an einem Star Wars-Spiel arbeiten. Laut Kotaku, die diese Meldung bestätigen konnten, soll dieser Titel actionreicher ausfallen als die bisherigen Werke des Studios und könnte angeblich sogar eine Open World und Multiplayer-Features bieten.

Gerücht: Star Wars: The Force Unleashed III

Release: Unbekannt Plattformen: Unbekannt Entwickler: Unbekannt

Und wieder zurück zu Daniel Richtman: Der Insider will von seinen Quellen eine durchaus interessante Info zugespielt bekommen haben, denn angeblich soll Disney tatsächlich an der Entwicklung eines Star Wars: The Force Unleashed III interessiert sein. Dessen Story könnte sich in den aktuellen neuen Kanon einfügen. Gerade diese Meldung solltet ihr jedoch mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachten, da die zwei Vorgänger noch ohne Disneys Zutun entstanden und entsprechend kein Teil des aktuellen Kanons sind.

Gerücht: Star Wars: The High Republic

Release: Unbekannt Plattformen: Unbekannt Entwickler: Unbekannt

Mit The High Republic starteten Disney und Lucasfilm Anfang des Jahres das neueste Großprojekt zur Sternen-Saga, das angeblich auch ein Videospiel umfassen soll. Dies will jedenfalls Cinelinx erfahren haben, die berichten, es würde sich dabei um ein VR-Game handeln. Weitere Informationen nannte die Seite indes nicht.

Gerücht: Star Wars: The Mandalorian

Release: Unbekannt Plattformen: Unbekannt Entwickler: Unbekannt

Mit The Mandalorian gelang Disney ein absoluter Megahit, der mindestens um eine dritte Staffel erweitert wird. Darüber hinaus keimten dieses Jahr Gerüchte um eine Videospiel-Adaption rund um Hauptcharakter Din Djarin auf. Handfeste Informationen sind jedoch, obwohl ein solches Projekt aufgrund des Erfolgs der Serie durchaus im Bereich des Möglichen liegen dürfte, gegenwärtig noch nicht vorhanden.

Auf welches kommende Star Wars-Spiel freut ihr euch besonders und von welchem Gerücht wünscht ihr euch, dass es wahr wird?