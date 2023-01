Disney Speedstorm bringt Crew-Kniff, den ich auch gerne bei Mario Kart sehen würde

Eigentlich hätte der Free2Play-Racer Disney Speedstorm bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollen, doch im Dezember wurde der Termin auf 2023 verlegt. Es bleibt also noch ein bisschen mehr Zeit, um an den Features des Rennspiels zu feilen, das euch als Disney-Charakter ans Steuer diverser Vehikel setzt.

Einige dieser Features wurden bereits vorgestellt, in einem neuen Entwickler-Tagebuch-Eintrag auf der offiziellen Seite des Spiels gibt es jetzt aber auch einen ersten Einblick in das Crew-System des Spiels.

Crew-Mitglieder verbessern Statuswerte

Denn in Speedstorm könnt wir unsere Fahrerin oder unseren Fahrer mit bis zu vier Crew-Mitgliedern ausstatten – je nach Sternenlevel, welches ihr im Laufe des Spiels stetig verbessert. Als Beispiele werden unter anderem Drache Mushu aus Mulan oder Rosa und Boo aus Monster Inc. genannt. Sind die Crew-Mitglieder ausgewählt, verbessern sie die Statuswerte der Fahrer*innen in folgenden Kategorien:

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung

Handling

Boost

Kampf

Durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Crew-Mitgliedern soll es dann etliche Kombinationen geben, die allem Anschein nach viel Raum zum Experimentieren lassen. Durch sammelbare Kristallsplitter werden wir die Werte der Crew sogar noch verbessern können.

Auswirkungen auf Spezialfertigkeiten: Laut des Entwicklertagebuchs wird es auch besondere Crew-Mitglieder geben, die Auswirkungen auf die Spezialfähigkeiten der Fahrer*innen haben. Diese sind der wohl größte Unterschied zu vielen anderen Fun-Racern wie Mario Kart 8 Deluxe, denn neben den üblichen Extrawaffen kann jeder Charakter auch spezifische Angriffe oder Manöver vom Stapel lassen, Mogli aus dem Dschungelbuch ruft beispielsweise Wölfe zu Hilfe und Captain Jack Sparrow schwingt einen Säbel.

Wie werden Crew-Mitglieder freigeschaltet? Wir sammeln sie im Laufe des Spiels automatisch oder können sie in "Belohnungs-Boxen" bekommen, wie sie die Entwickler*innen nennen.

Ihr wollt den Titel in Action sehen? Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Speedstorm anschauen:

1:00 Disney Speedstorm-Trailer zeigt Mario Kart-Alternative mit Disney-Figuren

Release irgendwann im Jahr 2023

Mitte 2022 gab es bereits eine geschlossene Beta zu Disney Speedstorm, die schon einmal einen ersten Blick auf den Fun-Racer erlaubte. In diesem Jahr soll der Titel dann offiziell an den Start gehen, einen konkreten Release-Termin gibt es allerdings noch nicht. Disney Speedstorm erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC.

Einschätzung der Redaktion