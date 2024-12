Disney streicht Transgender-Inhalte aus neuer Pixar-Serie

Ursprünglich sollte ein trans Charakter in Pixars erster Original-Serie vorkommen. Dem ist nun nicht mehr so.

Am Anfang dieses Monats sollte eigentlich die erste Original-Serie von Pixar mit dem Titel Win or Lose erscheinen. Die animierte Serie soll nun nach einer Verschiebung doch erst am 19. Februar 2025 ihr Debüt auf Disney Plus feiern.

Trotzdem macht im ursprünglich angedachten Veröffentlichungsmonat die Meldung die Runde, dass der transgeschlechtliche Hintergrund eines Charakters komplett aus der Serie gestrichen wurde.

Keine Transgender-Inhalte mehr in Win or Lose

Win or Lose ist die erste Original-Serie des erfolgreichen Animationsstudios Pixar. In insgesamt acht Folgen begleitet ihr unterschiedliche Personen, die sich auf ein Meisterschaftsspiel im Softball vorbereiten.

Dabei bekommt ihr nicht nur kreativ gestaltete Einblicke in das Gefühlsleben der einzelnen Teammitglieder, sondern begleitet auch ihre Eltern oder unabhängige Parteien wie die Schiedsrichter*innen.

0:42 Teaser zu Win or Lose zeigt die erste Original-Serie des Animationsstudios Pixar

Autoplay

Unter den Mitgliedern des Softballteams sollte sich ursprünglich ein transgeschlechtliches Mädchen befinden. Das wird jedoch nicht mehr thematisiert, wie The Hollywood Reporter erfahren hat. Der Fachzeitschrift gegenüber hat eine Person im Namen von Disney das Entfernen der besagten Inhalte bestätigt und wie folgt begründet:

"Wenn es um animierte Inhalte für ein jüngeres Publikum geht, erkennen wir, dass viele Eltern bestimmte Inhalte mit ihren Kindern lieber unter ihren eigenen Bedingungen diskutieren möchten."

Während das Mädchen grundsätzlich weiterhin in der Serie vorkommt, wurden einige Inhalte gestrichen, die ihre Geschlechtsidentität thematisieren sollten. Diese Entscheidung sei laut Disney nicht neu, sondern bereits vor einigen Monaten getroffen worden.

Die Synchronsprecherin des betroffenen Mädchens, Chanel Stewart, die selbst trans ist, hat der Zeitschrift Deadline verraten, wie entmutigt sie sich im ersten Moment von der Entscheidung gefühlt hat. Sie hätte gerne ihre Geschichte geteilt, um weitere transgeschlechtliche Jugendliche zu ermutigen.

Obwohl ihr Charakter nun in ein cis-geschlechtliches Mädchen umgeschrieben wurde, fühlt sich Stewart immer noch geehrt, Teil der Serie zu sein, weil sie immer noch eine der ersten transgeschlechtlichen Jugendlichen sei, die eine Rolle in einer Disney-Serie bekommen habe.

Das ist nicht das erste Mal, dass Disney queere Inhalte aus Werken entfernt. So wurde zum Beispiel erst vor kurzer Zeit eine Episode aus der Marvel-Serie Moon Girl and Devil Dinosaur entfernt oder zurückgehalten, die ebenfalls Transgeschlechtlichkeit thematisiert hätte.