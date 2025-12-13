Dispatch Season 2: Kommt eine zweite Staffel? - möglicher Release und welche Infos wir schon kennen

Dispatch war ein kleiner Überraschungserfolg. Entwickler AdHoc hat sich bereits zu ersten Plänen für eine Fortsetzung geäußert, sicher ist aber noch nichts.

Eleen Reinke
13.12.2025 | 13:30 Uhr

Das wissen wir bereits zu einer möglichen Fortsetzung von Dispatch.

Mit dem Erfolg des Superhero-Adventures Dispatch hat wohl selbst Entwickler AdHoc Studio nicht gerechnet. Allein im ersten Monst nach Release verkaufte sich das Spiel über 2 Millionen Mal und ganze 98 Prozent der fast 100.000 Steam-Rezensionen sind positiv.

Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass viele Fans sich jetzt eine Fortsetzung wünschen. Die ist zwar noch nicht bestätigt, aber erste Aussagen des Entwicklerteams machen Hoffnung. Wir fassen die Infos zusammen.

Bekommt Dispatch eine Fortsetzung?

Aktuell ist eine Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt. Die Chancen stehen aber nicht schlecht: So hat AdHoc Studio-Mitgründer Pierre Shorette Anfang November im Podcast The Friends Per Second verraten:

"Wir müssen jetzt zumindest über Season 2 nachdenken. Das war vor drei Wochen noch ein Fragezeichen. Es ist sehr cool, so ein Problem zu haben."

Shorette deutet aber auch an, dass aktuell erstmal an einem Projekt mit Partner und TTRPG-Webserie Critical Role gearbeitet wird.

Release: Wann erscheint Dispatch Season 2?

Da eine Fortsetzung noch nicht bestätigt ist, gibt es natürlich auch noch keinen Releasezeitraum. Sollte Season 2 kommen, halten wir eine Entwicklungszeit von drei Jahren aber für durchaus realistisch. Je nachdem, wie und wann die Arbeit am Critical Role-Projekt läuft, ist ein Release also allerfrühestens 2028 denkbar.

Zum Vergleich: Die erste Season war sieben Jahre in Entwicklung. Allerdings war sie ursprünglich auch als Live-Action-Serie geplant und musste während der Pandemie auf Eis gelegt werden. Zu der Zeit hat AdHoc primär an The Wolf Among Us 2 mitgearbeitet. Auch hier wirkt eine tatsächliche Entwicklungszeit von drei bis vier Jahren also realistisch.

Video starten 19:03 Die beste Superhelden-Story seit Jahren gibt's nicht im Kino, sondern bei Dispatch!

Für welche Plattformen könnte Dispatch 2 erscheinen?

Dispatch ist aktuell für PS5 und PC verfügbar, AdHoc will das Spiel aber möglicherwiese auch auf andere Plattformen portieren. Ob eine Version für Switch 2 und Xbox Series X/S noch kommt, dürfte letztlich auch beeinflussen, auf welchen Plattformen ein möglicher Nachfolger erscheinen würde. Mit PlayStation und PC dürften wir aber rechnen können.

