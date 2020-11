Xbox Series X/S: 23 Spiele aus dem Game Pass, die sich jetzt lohnen

Mit dem Launch der Xbox Series X und der Xbox Series S am 10. November, wird auch der Xbox Game Pass sicherlich von vielen neuen Spieler genutzt - oft zum ersten Mal. Damit ihr euch nicht durch die über 180 Spiele durchkämpfen müsst, haben wir für euch eine Auswahl an Spielen getroffen, die ihr nicht verpassen dürft.

Falls ihr wissen wollt, was wir von der Xbox Series X (und auch der Xbox Series S) halten, könnt ihr unseren Test dazu hier nachlesen:

226 15 Mehr zum Thema Xbox Series X im Test: Ein starkes Stück

Hinweis

Wir haben möglichst nur ein Spiel aus jeder Reihe ausgewählt und die Liste aus der Sicht von Xbox-Neueinsteigern ohne Xbox One aufgebaut. Natürlich sind Spiele wie Gears 5 absolut sehenswert, vor allem durch die Series X-Verbesserungen, aber machen als Einsteiger nur wenig Sinn. Bei den Verbesserungen listen wir nicht extra verbesserte Ladezeiten oder Quick Resume auf, da das, sofern ihr die Spiele von der internen SSD startet, immer der Fall sein sollte.

A Plague Tale: Innocence

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: In dem mittelalterlichen Action-Adventure A Plague Tale: Innocence herrscht eine Rattenplage in Frankreich im Jahr 1349. Ratten sind auch eines der zentralen Spielelemente, das sie sich auf euch stürzen, wenn ihr euch ihnen zu unbedarft nähert. Ihr übernehmt die Rolle der 14-jährigen Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo durch die Welt schleichen muss, da sie selbst weder über Kraft noch über eine starke Rüstung verfügt.

Spielt es als erstes, wenn ihr... auf der Suche nach einer emotionalen Geschichte seid.

A Way Out

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Xbox Series X/S-Verbesserungen : nicht bekannt

: nicht bekannt Nur enthalten in Game Pass Ultimate

Darum geht's: Zu zweit schlüpft ihr in die Rollen der Knastkollegen Vincent und Leo. Das Ziel: Aus dem Gefängnis ausbrechen. Allerdings verwickelt euch die Handlung in eine unerwartet emotionale Achterbahnfahrt. Spielerisch wechselt A Way Out munter durch die Genres: Mal kloppt ihr euch wie in einem Beat 'em Up durch die Flure, mal schießt ihr, mal klemmt sich einer hinters Steuer.

Spielt es als erstes, wenn ihr... mit einem weiteren Mitspieler/einer weiteren Mitspielerin die Konsole einweihen wollt.

Alan Wake

Genre : Action

: Action Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: In Alan Wake spielt ihr den gleichnamigen Schriftsteller, der in ein verschlafenes Örtchen reist. Dort muss er nicht nur seine Schreibblockade sondern auch seine inneren Dämonen bekämpfen. Die Action zeigt ganz klar, wohin der Control-Entwickler mit späteren Spielen wollte.

Spielt es als erstes, wenn ihr... auf der Suche nach einem Action-Spiel mit leichten Horror-Einschlägen seid.

CrossCode

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: Im Action-RPG CrossCode kämpft ihr euch durch Zelda-artige Dungeons im 16-Bit-Look. Das Besondere ist aber die Story, da sie innerhalb eines MMOs namens CrossWorlds spielt und das wissen auch die auftretenden NPCs.

Spielt es als erstes, wenn ihr... eins der interessantesten Indie-Spiele des Jahres nachholen wollt.

Doom Eternal

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : a

: a Xbox Series X/S-Verbesserungen: Angekündigt, keine näheren Infos

Darum geht's: In Doom Eternal geht es vor allem um eine Sache. Möglichst viele Dämonen abknallen bis die rote Suppe aus jedem Gegner herausgeplatzt ist. Mit unterschiedlichen Waffen und einem neuen Enterhaken kämpft ihr als Doom Slayer so gegen die Höllenarmee, die die Erde derzeit unterjocht.

Spielt es als erstes, wenn ihr... einfach nur Dämonen-Gelöt abknallen wollt.

Fable Anniversary

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Fable 2, Fable 3

: Fable 2, Fable 3 Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: Fable ist die große Rollenspiel-Reihe von Microsoft, die auf der Xbox Series X/S in ein paar Jahren fortgesetzt wird. Mit Fable Anniversary könnt ihr den ersten Teil der Reihe noch einmal spielen und so ein fantastisches Abenteuer mit Humor in einem Mittelalter-Setting erleben.

Spielt es als erstes, wenn ihr... Bock auf ein ganz klassisches, westliches Rollenspiel habt.

Forza Horizon 4

Genre : Rennspiel

: Rennspiel Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Forza Motorsport 7

: Forza Motorsport 7 Xbox Series X/S-Verbesserungen: 4K/60 FPS auf Series X

Darum geht's: In Forza Horizon 4 brettert ihr in vier Jahreszeiten durch die Landschaften von England und feiert dabei einfach den Spaß am Rennsport ab. Dabei geht es aber wirklich eher um den Spaß als eine trockene Simulation. So tretet ihr als Teil der Geschichte gegen einen Zug, einen Düsenjet und vieles mehr in einem Rennen.

Spielt es als erstes, wenn ihr... eins der besten Rennspiele der vergangenen Generation erleben wollt.

Gears of War: Ultimate Edition

Genre : Action

: Action Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : a

: a Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt, Gears 5-Patch mit 4K/60 in der Kampagne und 120 FPS im Multiplayer (Xbox Series X)

Darum geht's: Der Kampf gegen die Locust-Horde startet mit dem ersten Gears of War. In diesem spielt ihr Marcus Fenix, ein Mensch, der sich mit allerlei Waffen gegen die mutierten Menschen wehrt.

Spielt es als erstes, wenn ihr... Action pur und eine Testosteron gefüllte Kampagne benötigt.

Halo: The Master Chief Collection

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : a

: a Xbox Series X/S-Verbesserungen: 4K/60 in den Kampagnen auf Series X, 120 FPS im Multiplayer (Series X/S)

Darum geht's: Halo ist wahrscheinlich jedem Fan von Videospielen ein Begriff. Mit der Halo: The Master Chief Collection bekommt ihr gleich fünf Spiele der Reihe in der bestmöglichen Variante geboten und könnt euch durchs All ballern.

Spielt es als erstes, wenn ihr... endlich mal die kultige Reihe nachholen wollt.

Kingdom Hearts 1.5 & 2.5

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Kingdom Hearts 2.8, Kingdom Hearts 3

: Kingdom Hearts 2.8, Kingdom Hearts 3 Xbox Series X/S-Verbesserungen: 60 FPS-Ziel bei Kingdom Hearts 3 auf Xbox Series X/S

Darum geht's: Als der Junge Sora lebt ihr auf einer Insel mit euren Freunden Riku und Kairi. Doch während sein bester Freund Riku in der Dunkelheit verschwindet, wird Kairi entführt. Das kann Sora nicht auf sich sitzen lassen und reist so Seite an Seite mit Donald und Goofy in über einem halben Dutzend an Spielen durch Disney-Welten.

Spielt es als erstes, wenn ihr... auf die quietschbunte Disney-Welt und Final Fantasy-Geschwurbel steht.

Monster Hunter World

Genre : Action

: Action Xbox Series X/S-Verbesserungen: 60 FPS-Ziel auf Xbox Series X/S

Darum geht's: In Monster Hunter World müsst ihr als Jäger, wie sollte es auch anders sein, Monster jagen. Entweder alleine oder mit Freunden stellt ihr eine Gruppe zusammen und macht dann ein Urzeitviech nach dem anderen platt, sammelt Ressourcen und verbessert eure Ausrüstung. Jeder Waffenstil spielt sich dabei komplett unterschiedlich und ihr werdet lange brauchen, um den Kampfstil zu finden, der euch zusagt.

Spielt es als erstes, wenn ihr... direkt ein Spiel braucht, das euch viele Stunden fordern wird.

NieR Automata

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : nein

: nein Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: In der Rolle von 2B, einer Androidin, müsst ihr gegen die Maschinen auf der Erde kämpfen. Denn vor Jahrhunderten sind die Menschen aufgrund eines apokalyptischen Events auf den Mond geflohen. NieR Automata erzählt mit seinen seelenlosen Protagonisten eine Geschichte rund um was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Spielt es als erstes, wenn ihr... schnelle Action mit philosophischer Story sucht.

Ori and the Blind Forest

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Ori and the Will of the Wisp

: Ori and the Will of the Wisp Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt, Will of the Wisp bekommt 120 FPS-Patch

Darum geht's: Ori and the Blind Forest ist ein 2D-Sidescroller mit malerischer Comic-Grafik und einer emotionalen Geschichte. Ihrschlüpft in die Rolle von Ori, dem letzten Seelenwächter und lüftet das Geheimnis eines sterbenden Waldes, der von der bösen Eule Kuro heimgesucht wird.

Spielt es als erstes, wenn ihr... ein emotionales Metroidvania mit einer hübschen Optik spielen wollt.

Resident Evil 7

Genre : Horror

: Horror Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass :

: Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: In Resident Evil 7 erlebt ihr den Überlebenskampf aus der Ego-Perspektive des neuen Protagonisten Ethan. Der ist irgendwo in den amerikanischen Südstaaten der Mörderfamilie Baker in die Fänge geraten und muss jetzt versuchen deren übernatürliches Geheimnis zu ergründen - und zu überleben. Der

Spielt es als erstes, wenn ihr... euch direkt mal gruseln wollt.

Sea of Thieves

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Xbox Series X/S-Verbesserungen: 4K/60 FPS auf Xbox Series X

Darum geht's: Sea of Thieves ist ein Multiplayer-Piratenspiel in einer offenen karibisch angehauchten Inselwelt vom Entwicklerstudio Rare. Ihr kämpft und erkundet in der Ego-Sicht das Festland, sucht Schätze und schließt euch mit Verbündeten zusammen, um auf hoher See gegen andere Crews Schlachten an Bord von Schiffen zu schlagen.

Spielt es als erstes, wenn ihr... mit mehreren eine eigene Piraten-Crew gründen wollt.

Spiritfarer

Genre : Simulation

: Simulation Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: In Spiritfarer seid ihr der Begleiter von Verstorbenen, die ihre letzte Ruhe finden wollen. Dafür interagiert ihr mit ihren Seelen, pflanzt Ressourcen an und erlebt, wie die Passanten langsam ihren Tod akzeptieren.

Spielt es als erstes, wenn ihr... ein Spiel für zwischendurch benötigt, dass kleine emotionale Geschichten erzählt.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Xbox Series X/S-Verbesserungen : nicht bekannt

: nicht bekannt Nur enthalten in Game Pass Ultimate

Darum geht's: In Star Wars: Jedi Fallen Order übernehmt ihr die Kontrolle über einen Jedi-Padawan während der düsteren Herrschaft des Galaktischen Imperiums zwischen Episode 3 und Episode 4. Als Jedi-Schüler hat Cal Kestisdie Order 66 von Imperator Palpatine überlebt und ist auf der Flucht vor dem Imperium. Darth Vader und die Sturmtruppen suchen die Galaxis nach überlebenden Jedi ab, um den Orden endgültig zu vernichten.

Spielt es als erstes, wenn ihr... große Star Wars-Fans seid.

Tell Me Why

Genre : Adventure

: Adventure Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: Tell Me Why ist das neueste Adventure der Life is Strange-Macher. Dontnod zeigt in drei Episoden den Umgang von Tyler und Ashley Ronan, die als Kind ihre Mutter verloren haben. Das Besondere daran ist, dass das Spiel mit Tyler Ronan einen Trans-Mann als Hauptfigur hat aber ohne diesen Umstand zu sehr in den Vordergrund zu stellen.

Spielt es als erstes, wenn ihr... ein mitreißendes Abenteuer mit einem wichtigen Thema spielen wollt.

Tetris Effect Connected

Genre: Puzzle

Darum geht's: Tetris Effect Connected ist im Kern genau das, was der Name verspricht, ein Tetris. Das bewährte Spielprinzip wird aber um Effekte erweitert, die eine neue audiovisuelle Ebene erschaffen. So spielt ihr Tetris, während um euch herum eine Welt aus Farben und Geräusche passend zu euren Aktionen tanzt.

Spielt es als erstes, wenn ihr... eine audiovisuelle Erfahrung sucht, die euren neuen 4K/HDR-Fernseher komplett ausnutzt.

Titanfall 2

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Titanfall ( Game Pass Ultimate )

: Titanfall ( ) Xbox Series X/S-Verbesserungen : nicht bekannt

: nicht bekannt Nur enthalten in Game Pass Ultimate

Darum geht's: In Titanfall 2 geht es erneut um Multiplayer-Schlachten in einer fernen Zukunft, in der Regierungen von Konzernen abgelöst wurden und der namensgebende Titan-Kampfroboter ein entscheidendes Gameplay-Element ist. Diesmal gibt es aber auch eine Singleplayer-Kampagne, die komplett offline gespielt werden kann. Darin spielt ihr einen Grenzsoldaten, der unbedingt Titan-Pilot werden will und im Laufe der Kampagne mit einem Titan der Vanguard-Klasse auf eine halsbrecherische Mission geschickt wird.

Spielt es als erstes, wenn ihr... gerne ballert aber trotzdem eine Geschichte dabei erleben wollt

Unravel Two

Genre : Puzzle

: Puzzle Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Unravel ( Game Pass Ultimate )

: Unravel ( ) Xbox Series X/S-Verbesserungen : nicht bekannt

: nicht bekannt Nur enthalten in Game Pass Ultimate

Darum geht's: Unravel 2 ist ein Side-Scroller, bei dem ihr Wollknäuel-Wesen kontrolliert. Ihr springt von Plattform zu Plattform und nutzt den Wollfaden als eine Art Lasso, um Gefahren auszuweichen und Rätsel zu lösen.

Spielt es als erstes, wenn ihr... ein entspannendes Koop-Spiel haben wollt.

The Witcher 3

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Xbox Series X/S-Verbesserungen: Next Gen-Version folgt 2021

Darum geht's: In The Witcher 3 schlüpft ihr wieder in die Haut des Hexenmeisters Geralt von Riva. Ihr bereist in dem Fantasyszenario etwa Handelsstädte, Gebirgspässe oder Pirateninseln, bringt exotische Monster zur Strecke oder kämpft gegen übernatürliche Raubwesen. Dabei gilt es, das Kind aus einer alten Prophezeiung zu finden, das laut einer alten Elfenlegende der Schlüssel zur Rettung der Welt sei.

Spielt es als erstes, wenn ihr... eins der beliebtesten Spiele der vergangenen Generation endlich nachholen wollt.

Yakuza 0

Genre : Action

: Action Weitere Spiele der Reihe auf Game Pass : Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2

: Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 Xbox Series X/S-Verbesserungen: nicht bekannt

Darum geht's: In Yakuza 0 erfahrt ihr, wie der Protagonist Kazuma Kiryu in einem Tokio der 80er zum ehrenvollen Yakuza-Mitglied aufgestiegen ist. Ihr spielt aber nicht nur den sympathischen Helden sondern auch den verrückten, ehemaligen Bösewicht Goro Majima, dessen Schicksal fest mit Kiryu verwoben ist.

Spielt es als erstes, wenn ihr... Japan-Fans seid und euch mit Gangstern durch die Unterwelt kloppen wollt.

Mit welchem Spiel plant ihr die Next Gen einzuläuten?