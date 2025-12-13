Großer Gaming-Sale bei MediaMarkt: PS5-Spiele, Switch 2-Konsole & mehr am Wochenende zu Schnäppchenpreisen abstauben!

  • Anzeige

An diesem Wochenende könnt ihr euch im Gaming-Sale bei MediaMarkt zahlreiche große PS5-Spiele, die Switch 2-Konsole, das PSVR2-Headset und vieles mehr im Top-Angebot schnappen!

13.12.2025


Der MediaMarkt Gaming-Sale läuft nur noch bis Montagmorgen, ein paar Deals (darunter ein Angebot mit der Switch 2) dürften aber noch etwas länger laufen. Der MediaMarkt Gaming-Sale läuft nur noch bis Montagmorgen, ein paar Deals (darunter ein Angebot mit der Switch 2) dürften aber noch etwas länger laufen.

Nur noch bis zum 15. Dezember um 9 Uhr morgens läuft bei MediaMarkt ein großer Gaming-Sale, durch den ihr vor allem PS5-Spiele und -Hardware, aber auch eine Menge PC-Zubehör und den einen oder anderen wirklich guten Switch-Deal abstauben könnt. Wenn ihr euch noch für Weihnachten mit Spielen und Gaming-Geschenken eindecken wollt, könnte das die letzte gute Gelegenheit sein. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

MediaMarkt Gaming-Sale: PS5-Spiele, Switch 2 & mehr im Angebot!

Obwohl der Sale am Montagmorgen endet, könnten ein paar Angebote noch etwas länger gelten, weil sie auch noch Teil von anderen, parallel laufenden Aktionen sind. Mit vielen (aber nicht allen) von den PS5-Angeboten ist übrigens auch Amazon mitgezogen. Da es dort allerdings keine eigene Übersichtsseite gibt, muss man sich die Schnäppchen selbst heraussuchen. Viele der besten findet man über die Bestsellerliste:

PS5-Angebote bei Amazon abstauben!

PS5-Hits & Switch 2-Konsole: 10 Highlights aus dem MediaMarkt Gaming-Sale

Video starten 21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zum neuen Open-World-Hit für PS5

Viele der besten Deals des Gaming-Sales findet ihr unter den PS5-Spielen. Vor allem das erst wenige Monate alte Death Stranding 2, das ihr für nur 19,99€ (UVP: 79,99€) bekommt, ist ein echtes Hammer-Angebot. Auch das bei den Game Awards zum Spiel des Jahres 2024 ausgezeichnete Astro Bot bekommt ihr zum Schnäppchenpreis. Es gibt aber auch PS5-Hardware im Angebot, darunter die Konsolen selbst und auch das PSVR2-Headset.

Bei den Switch-Spielen sind die Angebote leider nicht so gut, viele Titel findet man bei Konkurrenten wie Amazon günstiger. Dafür hat MediaMarkt jedoch ein echtes Top-Angebot mit der Nintendo Switch 2-Konsole zu bieten, die ihr zusammen mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza günstig bekommt. Dieser Deal läuft noch etwas länger als der restliche Sale und endet erst am Dienstag.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Highlights aus dem MediaMarkt Gaming-Sale zusammengestellt. Die Rabattangaben beziehen sich dabei auf den UVP:

