"Liebes PlayStation, wir wollen es für immer behalten": Sogar Domino's Pizza bettelt jetzt Sony an, damit das PS1-Theme auf der PS5 bleibt

Dominos Pizza fordert dauerhaftes Bestehen des PS1-Themes. (Bild: Domino's Pizza)

Wenn ihr eure PS5 anschaltet, dann werdet ihr aktuell noch mit der wohlig warmen Boot-Sequenz der PS1 begrüßt. Diese hat Sony vor einer Weile gemeinsam mit klassischen PlayStation-Themes zum 30-jährigen Jubiläum der Marke eingeführt, doch schon zum Release war bekannt: Für immer wird es die Boot-Sequenz und die Themes nicht geben, denn sie sind nur für eine limitierte Zeit verfügbar.

Kollegin Samara hat in ihrer Kolumne bereits darüber geschrieben, dass sie sich nicht mehr von diesen digitalen Erinnerungen an die gute alte PlayStation-Zeit verabschieden und die Themes sowie das PS1-Intro dauerhaft behalten will:

Pizzakette feiert PlayStation

Und auch Domino's Pizza ist dieser Meinung. Ja, richtig gelesen: Auf Facebook hat die Social Media-Abteilung des Pizza-Riesen vor einigen Tagen ein Bild gepostet, das einen TV mit angeschlossener PS5 zeigt, wo gerade die beliebte PS1-Boot-Sequenz läuft. Darunter die Bitte: "Liebes PlayStation, bitte behalte das für immer bei".

Cleveres Marketing: Hierbei sollten wir natürlich bedenken, dass hinter Domino's Pizza nun einmal ein großes Unternehmen steckt, das in erster Linie auf Reichweite, Engagement und letzten Endes auf neue Kund*innen aus ist. Dieser Post wurde also nicht ohne Grund abgesetzt.

Die Pizzakette ist in der Vergangenheit mehrmals mit Gaming-bezogenen Social Media-Beiträgen aufgefallen, unter anderem mit einem kleinen Seitenhieb auf Ubisoft nach der wiederholten Verschiebung von Assassin's Creed Shadows.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

In der Gaming-Community kommen derartige Anspielungen und Gags allerdings gut an. Der Facebook-Post von Domino's hat mittlerweile über 30.000 Likes geerntet und darunter versammeln sich zahlreiche positive Stimmen: "Wir haben Domino's hier in Finnland nicht, aber ihr seid ab sofort mein Lieblingsrestaurant", kommentiert ein User unter dem oben eingebetteten Facebook-Beitrag.

Wann Sony das PS1-Intro und die PlayStation-Themes wieder entfernt, ist bislang unklar.

Würdet ihr das PS1-Theme ebenfalls dauerhaft behalten wollen?