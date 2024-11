Der neue Donkey Kong-Bereich in der Super Nintendo World in Japan ist ein absoluter Traum für Nintendo-Fans

Donkey Kong bekommt schon bald seinen eigenen Bereich in der Super Nintendo World.

Seit knapp drei Jahren gibt es im Freizeitpark der Universal Studios Japan die Super Nintendo World. Es handelt sich dabei quasi um einen Park im Park, der sich komplett um Super Mario und Co. dreht. Jetzt steht die erste Erweiterung dieses Parks in den Startlöchern und Besucher*innen können schon bald den neuen Donkey Kong-Bereich erkunden.

Ein ausführlicher Rundgang durch Donkey Kongs Jungle

Einen ersten kurzen Trailer zum neuen Bereich hatte Nintendo schon vor etwa einem Jahr veröffentlicht. Unter anderem bietet dieser auch die erste Achterbahn der Welt, die während der Fahrt entgleist. Jetzt ist der neue Parkbereich so gut wie fertig, am 11. Dezember findet die feierliche Eröffnung statt.

Passend dazu hat Nintendo ein neues Video veröffentlicht, in dem Mario- und Donkey Kong-Erfinder Shigeru Miyamoto höchstpersönlich den neuen Bereich vorstellt.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

11:02 Super Nintendo World: Shigeru Miyamoto stellt den neuen Donkey Kong Bereich vor

Autoplay

Durch einen Tunnel kommen Besucher*innen vom Mario-Bereich zur neuen Donkey Kong-Welt. Aus den klassischen Blöcken werden kantige Felsen und schon steht man mitten im Jungle des beliebten Gorillas.

Das bietet die neue Area: Der Bereich umfasst Donkey Kongs Baumhaus, ein Rhythmus-Spiel für bis zu drei Spieler*innen und einen großen, goldenen Tempel. In diesem startet dann auch die Achterbahn, die die Hauptattraktion des Bereichs ist. Von der ist aber nur ein kurzer Ausschnitt zu sehen.

Obendrauf gibt es vom Spiele-Helden inspirierte Snacks wie ein Bananen-Dessert, Funky Kongs Fly 'n' Buy, in dem natürlich jede Menge Souvenirs gekauft werden können und versteckte Buchstaben, die mithilfe eines Armbands gesammelt werden. Zu guter Letzt läuft auch noch eine Person im Donkey Kong-Kostüm herum, mit der man Erinnerungsfotos schießen kann.

Seit Februar 2023 gibt es auch eine Super Nintendo World in den Universal Studios in Hollywood. Im kommenden Jahr soll dann auch eine Super Nintendo World im Park in Orlando eröffnen. Diese wird dann auch den Donkey Kong-Bereich beinhalten.

Wie gefällt euch der neue Bereich?