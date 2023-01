Donkey Kongs Stimme im Super Mario-Film klingt einfach nur wie ein ganz normaler Typ

Super Mario klingt im kommenden Kinofilm gar nicht so sehr nach dem klassischen Mario, wie wir seine Stimme aus den Spielen kennen. Dasselbe lässt sich auch über Donkey Kong sagen: In einem neuen Clip ist jetzt nämlich zum ersten Mal Seth Rogen zu hören, wie er den berühmten Affen spricht – mit ziemlich unterwältigendem Ergebnis. Dieser Donkey Kong klingt einfach nur wie ein ganz normaler Dude.

Super Mario Bros.: Auch Seth Rogens Donkey Kong klingt überraschend normal

Neuer Clip enthüllt DKs Stimme: Es gibt ein neues, sehr kurzes Teaser-Video zum kommenden Super Mario Bros.-Film. Darin sehen wir den Kampf zwischen Super Mario und Donkey Kong aus dem vorherigen Trailer noch einmal etwas ausführlicher und können erstmalig auch Seth Rogen als Donkey Kong hören.

Am besten schaut und hört ihr direkt erst einmal selbst rein:

Donkey Kong ist ein normaler Typ: Wer eine irgendwie besonders exaltierte oder Verzeihung, affige Stimme erwartet hatte, wird bitter enttäuscht. Genau wie Chris Pratts Mario klingt auch Seth Rogens Donkey Kong einfach nur nach einem normalen Menschen. Ohne die Bilder wäre bei beiden nicht zu erkennen, dass es sich um die ikonischen Kult-Charaktere handelt.

Zugegebenermaßen weiß ich bei Donkey Kong selbst nicht so recht, wie ich mir die Stimme gelungener vorgestellt oder was ich mir von dem Voice Acting stattdessen gewünscht hätte – im Gegensatz dazu, was wir letztlich hier bekommen.

Wer spricht Donkey Kong auf Deutsch? Während wir die Synchronsprecher*innen von Peach, Mario, Luigig und sogar von Cranky Kong kennen, ließ sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieser News nicht herausfinden, wer Donkey Kong im Deutschen seine Stimme leiht.

Wir gehen aber mal davon aus, dass es Tobias Kluckert sein dürfte, der Seth Rogen in der Regel ins Deutsche überträgt. Er hat unter anderem auch schon Gerard Butler, Bradley Cooper, Joaquin Phoenix oder Tyrese Gibson synchronisiert.

So sieht der längere Super Mario Bros.-Trailer aus:

2:09 Der Super Mario Bros. Film - Neue Infos zu Story und Charakteren im zweiten Trailer

Das ist noch zu sehen: Neben Donkey Kongs Stimme wurde in dem neuen Clip auch Marios Katzenkostüm gezeigt. Der Klempner scheint sich in dem pelzigen Aufzug mit den scharfen Krallen offenbar sehr wohl zu fühlen.

Wann kommt der Film? Es dauert jetzt nicht mehr so lange: Ursprünglich sollte es eigentlich schon am 23. März der Fall sein, aber das Datum wurde noch einmal um einige Tage nach hinten verschoben. Aktuell liegt der neue Release-Termin auf dem 6. April in den Kinos in Deutschland.

Wie findet ihr die Stimme von Donkey Kong? Welchen Synchronsprecher wünscht ihr euch dafür?