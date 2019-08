Doom & Doom 2 brauchen jetzt keinen Bethesda-Login mehr

Bethesda hat auf der Quake Con vor einigen Wochen die drei Klassiker Doom, Doom 2 und Doom 3 für die aktuellen Konsolen neu veröffentlicht. Die Re-Releases im Rahmen des 25 Jährigen Franchise-Jubiläums hatten jedoch einen Nachteil. Zum Spielen mussten wir uns zwingend mit einem Bethesda-Account einloggen. Das hat sich nun geändert.

Der Publisher hat auf Twitter bekannt gegeben, dass nun ein Update für Doom und Doom 2 verfügbar ist, das den obligatorischen Login überspringen lässt. Ihr könnt jetzt also auch ohne Bethesda-Login die beiden Klassiker nach-, oder wiederholen.

We’ve deployed a patch for the re-releases of DOOM and DOOM II, which now adds an option to skip the Bethesda net login requirement and removes the disconnect notification during gameplay. pic.twitter.com/KtlbRvmRyJ