Diese Hürde müsst ihr nehmen, wenn ihr die Doom-Trilogie zocken wollt

Zur großen Freude von vielen Fans hat Bethesda auf der aktuell laufenden QuakeCon die klassischen Shooter Doom, Doom 2 und Doom 3 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Mobile-Geräte angekündigt.

Die Spiele kosten zwischen 5 (Doom 1 und Doom 2) und 10 (Doom 3) Euro und haben jeweils auch die erschienenen Erweiterungen wie The Resurrection of Evil und The Lost Missions bei Doom 3 im Gepäck.

Die Spiele sind ab sofort erhältlich, bevor ihr nach dem Download loslegen könnt, müsst ihr allerdings erstmal eine kleine Hürde überwinden.

Bethesda-Account erforderlich

Was müsst ihr tun? Jeder Doom-Teil aus der klassischen Trilogie erfordert eine kurzzeitige Internetverbindung und den Log-In mit einem Bethesda-Account. Ohne diesen Account - der allerdings auch fix erstellt ist - lassen sich die Spiele gar nicht erst starten.

Soooo... these DOOM ports force you to log into a BNet account. #NintendoSwitch pic.twitter.com/6wYFLiHuOT — Daan Koopman (@NintenDaan) July 26, 2019

Offline-Spiel möglich: Keine Sorge, ihr müsst nicht permanent über eine Onlineverbindung verfügen - was gerade bei der Switch sehr ärgerlich wäre. Habt ihr euch zweimal eingeloggt, könnt ihr die Doom-Teile auch offline zocken.

Kurios: Doom 1 und 2 sind reine Singleplayer-Spiele und zudem mehr als 20 Jahre alt, weswegen der Log-In-Zwang reichlich seltsam erscheint.

Fans erstellen schon Memes zum Log-In-Zwang

In den Foren und sozialen Netzwerken reagieren die Fans teilweise mit Unverständnis, viele nehmen den Log-In-Zwang aber auch mit Humor, was sich bereits an der Fülle der Memes erkennen lässt, die aktuell kursieren, wie etwa diese beiden.

Habt ihr euch die klassischen Dooms schon heruntergeladen?