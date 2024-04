DoReMi feiert 25. Jubiläum und zeigt wie die kleinen Hexen aufgewachsen sind

Doremi mit ihrer Schwester und ihren Freundinnen vor 25 Jahren. (Bild: © Toei Animation)

Beim Gedanken an DoReMi werden so manche von uns bestimmt automatisch in Kindheitserinnerungen schwelgen und sich an die bunte Bande aus der namensgebenden Protagonistin und ihren Freundinnen erinnern.

Der Anime von DoReMi feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Deshalb veröffentlichte der japanische YouTube-Kanal von Animationsstudio Toei Animation ein besonderes Video, in dem die Heldinnen mit dem klassischen japanischen Intro-Lied zu sehen sind.

Doremi und ihre Freundinnen sind jetzt erwachsen wie wir alle

Das Video startet mit der Silhouette der namensgebenden Doremi als kleines Kind, das langsam über Altersstufen bis zum Erwachsenenalter heranwächst. Erst Kleinkind, dann Mittelschülerin, Oberschülerin und dann zu einer jungen Frau in legerer Kleidung. Dabei spielt das altbekannte Intro, das viele von euch direkt im Ohr haben dürften, aber auf Japanisch statt Deutsch.

Es folgt eine kurze Hommage an die damaligen magischen Verwandlungen zur Hexe von Doremi und ihren Freundinnen. Danach zeigt das Video einen kleinen Einblick in ihr Schulleben und was die Hexen all die letzten Jahre getrieben haben.

Vom gemeinsamen Lernen in der Schule bis hin zu Karaoke und Doremi als Lehrerin oder Kindergärtnerin. Das feierliche Video schließt mit einem Tanz der Hauptcharakterinnen und blendet neben ihrer jetzigen erwachsenen Version in der letzten Pose zusätzlich ihre Gegenstücke als junge Hexen ein.

Um was ging es nochmal in DoReMi?

Der Magical-Girl-Anime erzählt die Geschichte von Doremi Harukaze, die davon träumt, eine Hexe zu werden. Eines Tages passiert ihr ein kleines Missgeschick und sie verwandelt die Hexe Majorca in einen Hexenfrosch.

Um das wiedergutzumachen, muss Doremi eine vollwertige Hexe werden und Majorca mit ihren Kräften in ihre ursprüngliche Form als Hexe zurückzuverwandeln. Im Laufe der Geschichte schließen sich auch Doremis Freundinnen der Hexenlehre an und helfen ihr bei dieser Aufgabe.

Aktuell ist der Anime auf keinen der derzeitigen Streaminganbieter verfügbar, aber sollte es Änderungen geben, werdet ihr es von uns sofort erfahren,

Erinnert ihr euch an DoReMi und habt ihr nach dem Video das Gefühl, die Serie wieder anschauen zu wollen?