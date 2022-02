Drag Her ist das Drag Queen-Fighting Game von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche

Innerhalb der LGBTQIA+-Szene gibt es sehr viele Sub-Kulturen. Eine etwas bekanntere mit der viele irgendwann mal in Berührung kommen könnten, sind Drag Queens. In den letzten Jahren wurde die Plattform immer größer dafür, was vor allem am Streaming von Drag-Competition-Sendungen wie RuPaul's Drag Race sowie Dragula und den wachsenden Twitch-Communities liegt.

Jetzt kommt die Szene auch in Videospielen an. Denn ein kleines Studio namens Fighting Chance Games hat ein neues Kickstarter-Projekt angekündigt, das die Kultur etwas anders darstellt. Hinter Drag Her verbirgt sich nämlich ein Prügelspiel mit Drag Queens und Drag Kings als Kämpfern, die sich auf dem Runway eins auf die Mütze geben.

Drag Her verbindet Drag-Kultur mit Prügelspielen

Damit ihr ein Gefühl für das Spiel bekommen könnt, ist hier der erste Kickstarter-Trailer:

Darum geht's: Drag Her ist ein Prügelspiel mit einer per Hand animierten 2D-Optik in der ihr eins gegen eins gegen Drag-Artists kämpfen könnt. Dafür hat jede Figur ganz eigene Moves und es geht darum, den Lebensbalken aka den Lippenstift der Gegner mit Angriffen zu leeren.

Beim Versus-Modus wird es ganz klassisch lokal sowie online möglich sein, gegeneinander anzutreten. Für letzteres hat das Studio bereits einen Rollback-Code bzw. Backroll-Code angekündigt – Drag Race-Fans werden die Anspielung verstehen. Daneben soll es eine vollwertige Kampagne sowie einen Trainings-Modus geben. Das Spiel wird mit sechs Stages an den Start gehen.

Das sind die Drag-Artists: Für das Spiel Drag Her sind bisher Drag Queens und Drag Kings aller möglichen Richtungen angekündigt. Die Entwickler*innen setzen dabei auf Diversität:

Spielbare Charaktere Alaska 5000 – bekannt aus Drag Race Season 5, All-Stars 2 Asia O'Hara – bekannt aus Drag Race Season 10, Drag Race Vegas Revue Kim Chi - bekannt aus Drag Race Season 8 Laganja Estranja – bekannt aus Drag Race Season 6 Landon Cider – bekannt aus The Boulet Brothers Dragula Season 3 Manila Luzon – bekannt aus Drag Race Season 3, All-Stars 1 & 4

Helfer-Charaktere Jiggly Caliente – bekannt aus Drag Race Season 4, All-Stars 6, Pose Tammie Brown – bekannt aus Drag Race Season 1, All-Stars 1

Nicht-spielbare Charaktere Meatball – aus The Boulet Brothers Dragula Season 1



Wann soll das Spiel erscheinen? Aktuell läuft die Kickstarter-Kampagne für das Spiel noch und versucht, 69.999 US-Dollar zu erreichen. Sollte die Kampagne erfolgreich sein, ist der Release für das erste Quartal 2024 geplant.

Noch nicht für Konsole: Drag Her soll vorerst nur für den PC erscheinen, das Entwicklerteam sucht aber zumindest nach Möglichkeiten, das Spiel auch auf die Nintendo Switch zu bringen. Mit einer kostenlosen Demo könnt ihr das Ganze bereits jetzt ausprobieren.

Was bedeutet Drag? Ganz klassisch steht der Name für Dressing up as Girls (als Frauen verkleiden). Früher waren Drag Queens vor allem meist schwule Männer, die in Shows in Bars oder bei passenden Wettbewerben aufgetreten sind. Mittlerweile ist die Kultur aber deutlich gewachsen und egal welcher Orientierung oder welcher geschlechtlichen Identität – jeder kann Drag machen und es für sich interpretieren. Neben Drag Queens gibt es Drag Kings, die eher einem männlichen Bild entsprechen.