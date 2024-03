Das ist die letzte Zeichnung, die Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama geteilt hat

Mit seinem letzten Bild wollte Toriyama eine seiner kommenden Serien bewerben.

Fans und Kolleg*innen auf der ganzen Welt trauern um den Verlust von Akira Toriyama. Der Mangaka ist vor allem durch Dragon Ball bekannt geworden und prägte damit die Kindheit vieler Generationen. Zum Schluss zeichnete er zwar nicht mehr den Dragon Ball Super-Manga, doch ab und zu zog es ihn doch an den Zeichentisch.

Vor seinem Tod hinterließ er eine letzte Zeichnung, mit der er eine seiner kommenden Serien bewerben wollte. Vermutlich hat er inoffiziell noch andere Bilder designt, doch diese Zeichnung ist zumindest sein letztes offizielles Werk.

Dragon Ball-Schöpfer verstorben: Das ist sein letztes Bild

Welche Zeichnung hat er zuletzt angefertigt? Sein letztes Werk hat er zur kommenden Serie zu Sand Land gezeichnet. Anhand des Datums lässt sich festmachen, dass es sich dabei um das letzte Bild von ihm handelt:

Nicht wundern: Das Bild wurde zwar mehrere Tage nach seinem Tod veröffentlicht, doch er hat es vorher fertigstellen können. Genauso wird der Anime zu Sand Land bereits fertiggestellt ist.

Auf dem Bild befindet sich Beelzebub in einem Jeep. Er ist zusammen mit Rao und Sheef unterwegs. Im Vordergrund sind die beiden Charaktere Anne und Muniere zu sehen. Die beiden stammen aus Forest Land. Am Charakterdesign ist unfehlbar zu erkennen, dass Akira Toriyama seine Finger am Zeichenstift hatte.

Wann kann ich Sand Land sehen? Der Anime zu Sand Land startet schon am 20. März 2024 auf Disney+. Zum Start werden die ersten sieben Episoden auf dem Streaming-Dienst verfügbar sein. Die restlichen Folgen sollen dann wöchentlich ab dem 27. März 2024 veröffentlicht werden (via Crunchyroll).

Die Serie soll insgesamt 13 Episoden umfassen (via Dragon Ball Official). Die Geschichte ist in zwei Kapitel unterteilt: Zum einen erleben wir die Geschichte von „The Demon Prince“, eine Rekonstruktion der Filmversion mit neuen Schnitten. Zum anderen sehen wir „Angel's Hero“, eine neu entworfene Geschichte von Akira Toriyama.

Wollt ihr noch mehr von Akira Toriyamas Werken sehen, könnte Dragon Ball Daima ebenfalls etwas für euch sein. Der Anime hierzu soll im Herbst 2024 erscheinen und erzählt die Geschichte von Son Goku und seinen Freund*innen, die geschrumpft wurden.

Was fasziniert euch an Toriyamas Zeichenstil am meisten? Habt ihr ein Lieblingsbild/-charakter von ihm?