Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama im Alter von 68 Jahren verstorben

Akira Toriyama erschuff unter anderem Dragon Ball. (Bilder: Jiji/Shueisha/Toei Animation)

Die Welt trauert um Akira Toriyama. Der Mangaka, Charakterdesigner und Drehbuchautor zählt nicht nur als Wegweiser innerhalb seiner Branche, er prägte und inspirierte auch viele Millionen Menschen mit seinen Werken, allen voran mit seinem Meisterwerk Dragon Ball.

Vor wenigen Tagen, am 1. März 2024, verstarb der Künstler im Alter von 68 Jahren, wie auf der offiziellen Dragon Ball-Webseite nun bekanntgegeben wurde. Er erlag einem akuten Subduralhämatom (ein Blutgerinnsel im Gehirn) und wurde im engen Kreis der Familie beigesetzt.

Im offiziellen Statement heißt es:

Wir bedauern zutiefst, dass er noch mehrere Werke mit großer Begeisterung in Arbeit hatte. Auch hätte er noch viele Dinge erreichen können. Dennoch hat er dieser Welt viele Manga-Titel und Kunstwerke hinterlassen.

Die Welt gedenkt Toriyama

Nicht nur in den Kommentaren zum offiziellen Statement, auch in den Sozialen Medien finden sich herzergreifende Abschiedsworte an Toriyama. Von "Ich bin dankbar dafür, wie viel er uns gegeben hat, er und sein Werk werden für immer in Erinnerung bleiben, Grüße an König Kai!" bis "Ruhe in Frieden, Toriyama-Sensei. Du wirst für immer in unseren Herzen sein. Danke für alles." sprechen sie uns aus der Seele.

Auch Mangaka-Größen wie Oda (One Piece) und Kishimoto (Naruto) betrauern Toriyamas viel zu frühen Abschied.

Ich bin mit seinem Manga aufgewachsen, der ein Teil meines Lebens wurde. An schlechten Tagen half mir die wöchentliche Dragon Ball-Serie. Als Landjunge, der nicht viel anderes hatte, hat es mich gerettet. Masashi Kishimoto

Der Gedanke, dich nie wieder zu sehen, erfüllt mich mit Traurigkeit. Ich habe dich seit meiner Kindheit so sehr bewundert, und ich erinnere mich sogar an den Tag, an dem du mich zum ersten Mal beim Namen genannt hast. Eiichiro Oda

Toriyama steht nicht nur für Dragon Ball

Akira Toriyama wurde am 5. April 1955 in Nagoya (Präfektur Aichi in Japan) geboren. Schon als Kind begeisterte er sich für Zeichentrickserien, Manga und Comics und begann entsprechend selbst früh damit, zu Stift und Papier zu greifen.

Nicht nur dank Dragon Ball wird uns Toriyama immer gut in Erinnerung bleiben.

Nachdem er eine Ausbildung mit dem Schwerpunkt Design abgeschlossen hatte, feierte er sein Debüt als Zeichner mit "Wonder Island". 1979 brachte er mit "Dr. Slump" seinen ersten eigenen großen Manga heraus, der große Erfolge feierte.

1983 eröffnete er mit Bird Studio sein eigenes Zeichenstudio und steuerte bekannte Charakterdesigns zu Videospielen, wie der Dragon Quest-Reihe und Chrono Trigger bei.

Toriyamas größter Meilenstein ist und bleibt jedoch Dragon Ball. Während der Manga 1984 startete, kam die Anime-Adaption bereits zwei Jahre später heraus. Bis heute begeistern uns Son Goku und seine Freunde in zahlreichen neuen Serien, Filmen und Videospielen, in denen sie nach wie vor nach den Dragon Balls suchen und einen Bösewicht nach dem anderen zur Strecke bringen.

Sand Land stellt eines seiner letzten großen Manga-Werke dar, das demnächst sowohl eine Anime-Serie als auch ein Videospiel erhält.

Ruhe in Frieden, Akira Toriyama.