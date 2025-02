Dass Dragon Ball so beliebt und einzigartig ist, hat laut dem Anime-Producer vor allem zwei Gründe

In Dragon Ball kloppen sich die Protagonisten oft in der Luft, was in anderen Anime-Serien nicht so oft passiert.

Dragon Ball-Fans müssen zwar immer noch den Tod von Akira Toriyama verdauen, leben sonst aber in guten Zeiten: Es gibt jede Menge neuen Stoff in Form von Videospielen und aktuell läuft mit Dragon Ball Daima auch noch eine neue Anime-Serie. Sogar der Manga scheint endlich weiterzugehen. Woran es liegt, dass Dragon Ball so beliebt ist? Der Anime-Produzent Akio Iyoku hat dazu die eine oder andere Idee.

Dragon Ball setzt auf Action in der Luft und das machen sonst so gut wie keine anderen Animes

Die große Stärke von Dragon Ball und Toei Animation liegt in den Action-Szenen. Klar, hier geht es in erster Linie um epische Kämpfe zwischen immer stärker werdenden Kontrahenten. Aber es gibt noch eine weitere Besonderheit (Quelle: Sakigake via CB).

Luft-Schlachten: Alle mächtigen Charaktere in Dragon Ball können fliegen. Dementsprechend spielen sich die allermeisten Kämpfe nicht auf dem Boden der Tatsachen ab, sondern in luftigen Höhen. Damit steht Dragon Ball laut Akio Iyoku ziemlich alleine da, in den meisten anderen Animes wird sich auf festem Boden geprügelt und bekriegt.

"Es gibt viele andere Battle-Action-Arbeiten, aber die Basis von ihnen ist, dass die Charaktere abgefahrene Techniken performen, während sie mit den Beinen auf dem Boden stehen. Alle Charaktere in Dragon Ball fliegen. Ich denke, das ist eine großartige Stärke."

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Außerdem erleben wir in Dragon Ball regelmäßig eine komplett neue Welt, nicht nur Teile davon

Insbesondere in Dragon Ball Daima werden wir erneut in eine ganz andere Welt geworfen als die, die wir aus unserem normalen Leben kennen. Dieses Anime-Universum unterscheidet sich dadurch massiv von anderen Animes, da wir es hier nicht mit Ereignissen zu tun haben, die auf normalen, alltäglichen Dingen basieren.

"Dieses Mal ist das Reich der Dämonen ein Beispiel, aber es ist alles eine Fantasie-Welt. Auch, wenn es Erde genannt wird. In anderen Arbeiten gibt es Aspekte, die sehr nah an der Realität sind, zum Beispiel lebst du dein tägliches Leben als Schüler, gewinnst dann oft große Macht und kämpfst, aber Dragon Ball erschafft eine ganze Welt."

Die Faszination, die das ausübe, sei eine ganz andere. Es gebe zwar ein paar normale Menschen und einige wenige Alltäglichkeiten, aber sonst existieren in der Welt von Dragon Ball eben hauptsächlich Aliens und mystische Fabelwesen. Darum seien deren Überzeugungen und Denkweisen anders als das, was wir erwarten. Es würde laut dem Dragon Ball-Produzenten einfach nicht so viele Fantasy-Welten geben, die nur auf der Vorstellungskraft basieren.

Was gefällt euch besonders gut an Dragon Ball? Wo seht ihr die Unterschiede zu anderen Anime-Serien?