Akira Toriyama hat bei der Produktion eines Dragon Ball-Films C18 die falsche Haarfarbe verpasst

Trunks mit den wechselnden Haarfarben ist ein bekanntes Phänomen, bei C18 wäre dies aber neu. (Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Die Welt und Lore von Dragon Ball sind in den über 40 Jahren seit dem Erscheinen des ersten Mangas immens gewachsen. Stetig sind neue Verbündete und Schurk*innen auf der Bildfläche erschienen, die Son-Goku und Co. in neue Abenteuer gelockt haben. Da ist es nachvollziehbar, wenn jemand nicht alle Details beisammen hat – auch dann, wenn es sich dabei um den Schöpfer des beliebten Franchises handelt.

Akira Toriyama hatte die Haarfarbe von C18 vergessen

Während der Produktion des 2013er-Films Dragon Ball Z: Battle of Gods, der später im Super-Anime erneut adaptiert wurde, hat Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama ein bestimmtes Detail vergessen. Und zwar hat er die Cyborg-Frau C18 erst mit einer falschen Haarfarbe gezeichnet. Anstelle ihrer gewöhnlichen blonden Farbe soll er sie mit lilafarbenen Haaren (ähnlich wie bei Trunks) entworfen haben.

1:57 Dragon Ball Z - Der Trailer zum Kinofilm - Der Trailer zum Kinofilm

Autoplay

Weil dieser Fauxpas bereits während der Produktion des Filmes aufgefallen ist, gibt es kein offizielles Bildmaterial von C18 mit der falschen Haarfarbe. Stattdessen stammt die Information von einer Jump-Festa-2013er-Convention (via eventhubs.com). Die Bilder, die es im Internet dazu gibt, wurden zur Veranschaulichung von Fans bearbeitet.

Toriyama vergaß das eine oder andere Detail

Das ist nicht das einzige Detail aus Dragon Ball, das Akira Toriyama vergessen hatte. Das ist immer wieder vorgekommen (die Haarfarbe von Trunks ist wohl das beste Beispiel), wie er einst selbst verraten hat.

Zum Beispiel hatte Toriyama zu einem Zeitpunkt vergessen, dass es die dreifache Super-Saiyajin-Transformation gibt. Diese ist natürlich stärker als die Vorgänger-Verwandlung und unterscheidet sich visuell dahingehend vom zweifachen Super-Saiyajin, dass die Haare der Charaktere um ein Vielfaches länger werden.

Toriyama hat zeitweise den dreifachen Super-Saiyajin mit dem zweifachen Super-Saiyajin verwechselt. Das finden wir nachvollziehbar, denn so sehr unterscheidet sich der zweifache Super-Saiyajin von der allerersten Transformation vor allem äußerlich nicht.

Obwohl es also selbst für den Schöpfer des Dragon-Ball-Franchises genügend Gründe gibt, sich an das eine oder andere Detail nicht mehr zu erinnern, hat er dies in einem Interview zum Battle-of-the-Gods-Film im V-Jump-Magazin aus dem Jahr 2013 wie folgt begründet:

„Wenn ich Dinge nicht vergesse, fallen mir keine neuen Ideen ein.“

Im selben Interview hat er auch verraten, dass er sich keine Notizen zu einzelnen Charakteren oder der Welt selbst machte. Das beweist einmal mehr, dass viele aufmerksame Augen hilfreich sein können – auch beim Erschaffen von Animes und Mangas.

Sind euch beim Schauen oder Lesen von Dragon Ball jemals Ungereimtheiten aufgefallen – falls ja, welche?