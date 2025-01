Dragon Ball: Piccolo ist nicht länger der stärkste Namekianer - diese Figur aus Daima ist noch viel mächtiger!

Neva ist ein Namekianer, der das erste Mal in Dragon Ball Daima vorkommt und eine mächtige Rolle innehat.

Es sind drei Monate vergangen, seitdem Dragon Ball Daima im Oktober 2024 sein Debüt gefeiert hat. Inzwischen befinden wir uns bei der 14. Folge und haben in dieser kurzen Zeit schon einiges über die Welt von Dragon Ball gelernt – darunter mehr über das mysteriöse Schattenreich, aber auch die Namekianer.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um Inhalte aus Dragon Ball Daima bis einschließlich Episode 14, die den Namekianer Neva sowie die allgemeine Lore betreffen.

Behaltet Neva im Auge

Neva ist neben Gomah oder Degesu nur einer von mehreren Charakteren, die neu im Dragon Ball-Universum eine Rolle spielen. Bereits in der ersten Folge von Dragon Ball Daima wird ein Teil seiner Macht präsentiert, indem er die versteinerten Dragon Balls der Erde wiederherstellt, damit König Gomah per Wunsch Son Goku und Co. in Kinder verwandeln kann.

Der Einfluss von Neva ist jedoch vor allem im Schattenreich bemerkbar. Er hat dafür nicht nur einzigartige Dragon Balls erschaffen, sondern auch direkt deren Wächter, die Tamagami.

In der 14. Folge kommt aber ein frisches Stück Lore hinzu, das euch einen neuen Einblick darin gibt, wie stark Neva wirklich ist. Auch abseits der Dragon Balls ist sein Einfluss auf das Dämonenreich immens. Er steckt nämlich hinter der Abgrenzung der einzelnen Dämonenreiche.

Als Gomah die Verbindung zum ersten Dämonenreich unterbricht, stellt Neva diese scheinbar problemlos wieder her. Dabei verrät er seine Rolle im Hochziehen der magischen Grenzen, weil sich die unterschiedlichen Reiche ansonsten bekämpft hätten.

Dafür ist so viel Magie nötig, dass selbst Piccolo nicht schlecht staunt und Neva als Legende bezeichnet.

Bisher galt Piccolo als der stärkste Namekianer, bis Neva ihm in Daima diese mächtige Position weggeschnappt hat. Nach den bisher gesammelten Erkenntnissen dürfte er sich unter den Namekianern an der Spitze der Macht befinden – was die Frage umso spannender macht, ob Piccolo im Verlauf von Daima selbst wachsen und ihn übertreffen kann.

Umso beeindruckender ist es, dass wohl niemand von dieser bedeutungsvollen Aktion Bescheid wusste. Es dürfte Neva in die Karten gespielt haben, dass so viele seinem Schauspiel als senilen, alten Namekianer Glauben schenken. Im Anime wird aber immer deutlicher, dass das nur Fassade ist.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Dragon Ball Daima erzählt ein neues Abenteuer aus dem Dragon-Ball-Universum und erweitert dessen Lore in bisher geheimnisvollen Gebieten. Das Schattenreich fand bis zum neuen Anime kaum Erwähnung und ist zum ersten Mal der Schauplatz einer Geschichte.

Auch über die Namekianer abseits von Neva kommen neue Informationen ans Licht. Zum Beispiel stammen diese gar nicht vom Planeten Namek, sondern aus dem Dämonenreich. Auch Piccolos Verbindung zu Oberteufel Piccolo ist nicht ganz so eindeutig, wie ursprünglich gedacht.

Welche Enthüllung aus Dragon Ball Daima hat euch bisher am meisten überrascht?