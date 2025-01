Neue Dragon Ball-Serie enthüllt den wahren Namen von Piccolos Vater - und nein, es ist nicht 'Oberteufel Piccolo'

In der neuen Dragon Ball Daima-Folge bekommt ihr die Gelegenheit, nochmal so richtig tief in die Dragon Ball-Lore rund um Piccolo, seine Vorfahren und die Namekianer im Allgemeinen einzutauchen. Seid ihr bereit?