Dragon Ball Daima bringt 28 Jahre alte Super-Saiyajin-Form zurück und macht sie endlich kanon

Diese Form von Son Goku gab es bisher nur in einem Anime zu sehen.

Daima hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass es sich nicht davor scheut, die Welt von Dragon Ball auf den Kopf zu stellen. Aber die neueste Folge des Animes hält noch einmal eine echte Überraschung bereit. Mit dem passenden Namen "Awakening" (zu deutsch: Erwachen) beschert sie Son Goku eine Transformation, die es bisher noch in keiner Serie von Akira Toriyama gab.

Achtung, SPOILER! Hier geht es um Inhalte aus der 18. Folge von Dragon Ball Daima. Habt ihr sie bislang noch nicht geschaut, werden euch Inhalte vorweg genommen.

Dragon Ball Daima holt den Super-Sayajin 4 in den Kanon

Nachdem bereits Vegeta vor ein paar Folgen die Transformation zum Super-Saiyajin 3 vollführt hat, zieht Son Goku jetzt nach. In der neuesten Episode schafft er es nämlich mit der Unterstützung von Neva tatsächlich, zum Super-Saiyajin 4 zu werden.

Dabei erhält er nicht nur seinen Affenschwanz zurück, sondern bekommt auch rote Haare und Augen. So sieht die Transformation dann in Daima aus:

Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir die Form des Super-Saiyajin 4 zu sehen bekommen. Ihren ersten und bis dato einzigen Serienauftritt hatte sie nämlich in Dragon Ball GT. Genauer gesagt tauchte sie erstmals in der 34. Folge des Animes auf, die in Japan bereits 1997 ausgestrahlt wurde.

Allerdings hatte Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama damals nicht an der Story der Serie mitgewirkt, weshalb viele sie nicht als Teil des offiziellen Kanon ansehen. Toriyama selbst hatte GT später als Nebengeschichte im DB-Universum bezeichnet.

Auch in Dragon Ball Sparking Zero könnt ihr den Super-Saiyajin 4 spielen:

3:51 Neuer Dragon Ball Sparking! Zero-Trailer stellt den Super-Saiyajin 4 und andere GT-Charaktere vor

SSJ4 wirft Fragen für Dragon Ball Super auf

Obwohl viele Fans die neue Transformation von Son Goku feiern, äußern andere auch Kritik. In den Kommentaren des oben eingebundenen X-Posts von DbsHype lassen einige ihre Sorgen verlauten. Konkret geht es dabei um die Frage, warum Goku diese Form nie in Dragon Ball Super benutzt – immerhin ist die Story von Daima davor angesiedelt. User JIANdaDON merkt etwa an:

"Ich mag die Transformation, aber ich finde es ist dumm, sie in einer Serie einzuführen, die ein Vorgänger zu Super sein soll. Als Goku erstmals gegen Beerus gekämpft hat, war seine stärkste Form der SSJ3, also wo zur Hölle hat sich [der SSJ4] versteckt. Wirkt ewas erzwungen für Fan-Service. Ich hätte lieber Vegito / Gogeta gehabt."

Ob Dragon Ball Daima diese scheinbare Diskrepanz noch erklärt, bleibt abzuwarten. Immerhin bleiben dem Anime nur noch zwei Folgen bis zum Ende. Aber Gokus Transformation zum SSJ4 zeigt wohl, das noch so ziemlich alles möglich ist.

Was haltet ihr von Gokus SSJ4-Form oder dass sie in Daima überhaupt auftaucht?