Dragon Ball Daima: Alle wichtigen Informationen zum neuen Super-Saiyajin 4

Son Gokus neuer Look als Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima ahut Fans aus den Socken.(Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball Daima hatte seit Release zur Hintergrundgeschichte bestehender Charaktere und Story-Elemente einige Überraschungen parat. Zum Beispiel erfuhren Fans den wahren Namen des Kaioshins, was sich unter Mr. Popos Turban befindet und wurden sogar Zeuge von Vegetas Verwandlung in den dreifachen Super-Saiyajin.

Besonders die 18. Episode hat es so richtig in sich gehabt und Fans mit der Enthüllung von Son Gokus Transformation zum vierfachen Super-Saiyajin vom Hocker gehauen. Schließlich kam der Super-Saiyajin 4 zuvor nur in Dragon Ball GT vor.

Jetzt hat er einen neuen Anstrich bekommen und ist endlich ein Teil der Hauptgeschichte. Hier erfahrt ihr alles Wichtige über die neue Version des vierfachen Super-Saiyajins in Daima.

Der Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima und GT

Der beliebte Super-Saiyajin 4 aus Dragon Ball GT kehrt in Daima zurück. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Der vierfache Super-Saiyajin hatte sein Debüt in der Anime-Serie Dragon Ball GT, wo Son Goku im Kampf gegen Baby Vegeta kaum eine Chance hatte und sich erst durch eine Nahtoderfahrung in den vierfachen Super-Saiyajin verwandeln konnte. Dafür musste er zum großen goldenen Wehraffen werden, ohne die Kontrolle über sich zu verlieren.

In Dragon Ball Daima bestehen zwar einige Parallelen zur Original-Transformation, die Form wurde aber von Toei Animation komplett neu aufgerollt und an die Daima-Geschichte angepasst – denn dort verhilft erst der Namekianer Neva Son Goku zum Super-Saiyajin 4!

Son Gokus Verwandlung in Dragon Ball Daima im Vergleich zu GT

In beiden Anime-Serien befindet sich Son Goku zuvor in seiner dreifachen Super-Saiyajin-Form und steht im Finale der Geschichte einem mächtigen Gegner gegenüber. In Dragon Ball GT ist es Baby Vegeta und in Dragon Ball Daima ist es der verstärkte König Gomah mit dem "dritten Auge".

In beiden Fällen kann Son Goku trotz seines Stärke-Boosts als Super-Saiyajin 3 dem Antagonisten nicht das Wasser reichen, was zur Transformation in den vierfachen Super-Saiyajin führt.

Der goldene Wehraffen-Zustand war die Bedingung in Dragon Ball GT. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Hier gibt es einen großen Unterschied: In Dragon Ball GT verwandelt sich Son Goku aus eigener Kraft, indem er erst zum goldenen Wehraffen wird und dann die Kontrolle über die Form erlangt. Dabei ist er sogar so mächtig, dass er seinen erwachsenen Körper zurückbekommt.

In Dragon Ball Daima jedoch schafft es Goku nur durch die magischen Kräfte des Namekianers Neva, sich zum vierfachen Super-Saiyajin zu verwandeln. Dieser nutzt nämlich seine starke Magie, um Son Gokus wahre Stärke und Ur-Instinkte zu wecken. Dadurch erhält Son Goku seinen Affenschwanz zurück und verwandelt sich in den vierfachen Super-Saiyajin – aber bleibt in seiner Mini-Körperform.

Der Super-Saiyajin 4 bezieht seine Stärke jedoch nach wie vor in beiden Animes aus der Ur-Stärke des Wehraffen und der Saiyajin-Blutlinie.

Die äußerlichen Unterschiede der beiden Varianten des vierfachen Super-Saiyajins

Das Original-Design des vierfachen Super-Saiyajins stammt von Katsuyoshi Nakatsuru aus dem Animationsteam von Toei Animation. In Dragon Ball GT haben Son Goku und Vegeta als Super-Saiyajin 4 lange schwarze Haare, goldene Augen und magentafarbenes Fell mit einem Affenschwanz. Außerdem sind beide bei ihrer Transformation erwachsen.

Das neue Design des vierfachen Super-Saiyajins in Dragon Ball Daima als Mini-Son Goku sich verwandelt. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Die Super-Saiyajin-4-Form in Dragon Ball Daima wurde ebenfalls von Katsuyoshi Nakatsuru entworfen, jedoch dieses Mal unter der Aufsicht von Akira Toriyama. Das Design wurde leicht abgeändert, aber die Kernelemente wie der Affenschwanz, das magentafarbene Fell und die wilde Aura sind geblieben. Nur die Haar- und Augenfarbe ist nun ebenfalls rötlicher.

Generell ist das Farbschema des neuen Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima rötlich und magentafarben gehalten und erinnert Fans stark an die mächtige Super-Saiyajin Gott-Form aus Dragon Ball Super, das chronologisch erst nach den Ereignissen von Dragon Ball Daima spielt.

Ein weiterer deutlicher Unterschied bei Daima ist Son Gokus Körper. Während er in GT in der Form ein Erwachsener ist, bleibt er in Daima bei seiner ersten Verwandlung zum Super-Saiyajin 4 in seinem geschrumpften Körper. Erst in Folge 19 verwandelt sich Son Goku als Erwachsener in diese mächtige Super-Saiyajin-Form.

Son Gokus eigentliche Form des Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball Daima Episode 19 zeigt den neuen Saiyajin in erwachsener Form

Da Son Goku in Daima nach seiner ersten Verwandlung in den Super-Saiyajin 4 immer noch in seinem geschrumpften Körper steckte, hatte er trotz Stärke-Boost nach wie vor Schwierigkeiten im Kampf gegen König Gomah und musste sich sogar +in seine normale Basis-Form am Ende der Episode zurückverwandeln. In Folge 19 kam es dann erst wirklich zum großen Auftritt des Super-Saiyajin 4 in son Gokus erwachsener Form und seine Transformation ohne die Hilfe des Namekianers Neva.

Son Gokus Stärke war zu Beginn als vierfacher Super-Saiyajin in Dragon Ball Daima aufgrund seines geschrumpften Körpers eingeschränkt und hatte daher König Gomah vorerst nicht besiegen können.

Nachdem er seinen erwachsenen Körper und seine eigentliche Stärke in Episode 19 wiedererlangt hatte, kann er nun sich aus purem Willen selbst in den Super-Saiyajin 4 verwandeln und die komplette Kraft der Form ausschöpfen.

Aber wie ist eure Meinung zur neuen Version des beliebten Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima und welche Transformationen sind eure Favoriten?