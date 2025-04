"Wir brauchen mehr davon!" - Dragon Ball-Fan-Zeichnung erinnert die Community an eine seltene Kampftechnik, die häufiger vorkommen sollte

Trunks beherrscht eine Menge Techniken und eine davon setzt er zu selten ein. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Wenn ihr einen der zahlreichen Dragon-Ball-Ableger geschaut habt, dann kennt ihr das Prinzip bestimmt schon: Son Goku und seine Gefährt*innen werden mit einem neuen großen Bösen konfrontiert, das es zu besiegen gilt. Dafür trainieren sie hart und lernen zahlreiche neue Techniken sowie Transformationen. Manche davon etablieren sich fest ins Franchise, während andere leider eine Randerscheinung bleiben.

Dragon Ball-Fans wünschen sich mehr von einer bestimmten Technik

Insbesondere Ki-Waffen sind ein interessantes und ästhetisch ansprechendes Konzept, das im Kanon von Dragon Ball zu wenig genutzt wird. Das denken sich zumindest einige Fans nach dem Anblick einer Fan-Zeichnung der oder des begabten Künstler*in KAKERU.

Als er oder sie das folgende Bild von Son Goku mit einem verstärkten Kampfstab auf der Social-Media-Plattform X teilt, wünschen sich User wie Pota Norimaki mehr davon:

Damit ist Pota Norimaki laut den über 20.000 “Gefällt mir“-Angaben nicht allein. In den Kommentaren unter dem Beitrag entdecken wir außerdem einige der wenigen Beispiele, in denen im Kanon von Dragon Ball Ki-Waffen tatsächlich genutzt werden.

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Ki-Waffen im Kanon von Dragon Ball

Die Anzahl von Charakteren aus Dragon Ball, die Waffen mit Ki verstärken oder gänzlich daraus erschaffen, ist überschaubar. Ebenso überschaubar sind die verschiedenen Waffenarten, die mit der Technik in Verbindung gebracht werden.

Bisher wurden Schwerter, Sensen oder Schusswaffen damit verstärkt oder erschaffen – ein Kampfstab aus Ki wie in der Fan-Zeichnung ist deswegen aktuell noch reine Fantasie.

Nutzer*innen: Der bekannteste Nutzer von Ki-Waffen dürfte Trunks sein. Bereits in Dragon Ball Z hat er Angriffe ausgeführt, die vor Jahren in Internet-Foren zu Diskussionen führten. So behaupten einige Personen, dass Trunks lediglich anhand der Ki-Waffen-Technik Freezer in Dragon Ball Z mithilfe eines Schwertes in zwei Teile schneiden konnte – und das, obwohl die Klinge dem Anschein nach gewöhnlich wirkt.

Außerdem hat Trunks im Arena-Prügler Dragon Ball: Sparking! Zero besonders beeindruckende Schwert-Angriffe spendiert bekommen:

So vermuten einige User in der besagten Forums-Diskussion zusätzlich, dass begabte Menschen unterbewusst ihre Waffen ebenfalls mit Ki erfüllen könnten. Das sei beispielsweise der Grund dafür, weshalb Yajirobi in Dragon Ball Z dem deutlich stärkeren Vegeta den Schwanz mithilfe seines Schwertes abschneidet.

Ferner gehören Zamasu mit der Ki-Klinge sowie Jaco mit der Ki-Schusswaffe zu den prominenteren Nutzer*innen von Ki-Waffen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefallen euch die Ki-Waffen? Und fallen euch noch weitere Nutzer*innen der Technik ein?